Bilder des Tages vom 30.10.2025

Anwohner waten durch eine überflutete Straße nach dem durchzug von Hurrikan Melissa in Petit-Goave.
Anwohner waten durch eine überflutete Straße nach dem durchzug von Hurrikan Melissa in Petit-Goave. Bild: Odelyn Joseph/AP/dpa
Eine junge Frau kniet am Unabhängigkeitsplatz Maidan in Kiew. Hier wird den Gefallenen des Krieges gedacht.
Eine junge Frau kniet am Unabhängigkeitsplatz Maidan in Kiew. Hier wird den Gefallenen des Krieges gedacht. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Kraniche stehen bei Vechta auf einem Feld.
Kraniche stehen bei Vechta auf einem Feld. Bild: Sina Schuldt/dpa
Sicherheitskräfte aus Syrien und aus Deutschland sichern den Besuch von Außenminister Wadephul bei einem humanitären Projekt in einer Straße mit während des Bürgerkriegs zerbombten Häusern in Harasta ab.
Sicherheitskräfte aus Syrien und aus Deutschland sichern den Besuch von Außenminister Wadephul bei einem humanitären Projekt in einer Straße mit während des Bürgerkriegs zerbombten Häusern in Harasta ab. Bild: Marcus Brandt/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz kommt neben Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, zu einem Gespräch im Präsidentenpalast.
Bundeskanzler Friedrich Merz kommt neben Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei, zu einem Gespräch im Präsidentenpalast. Bild: Michael Kappeler/dpa
Ultraorthodoxe Juden versammeln sich zu einem Protest gegen Pläne, sie zum Dienst im israelischen Militär zu zwingen.
Ultraorthodoxe Juden versammeln sich zu einem Protest gegen Pläne, sie zum Dienst im israelischen Militär zu zwingen. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
An drei Tagen erwartet die Messe "Hund & Pferd" rund 60.000 Besucherinnen und Besucher.
An drei Tagen erwartet die Messe "Hund & Pferd" rund 60.000 Besucherinnen und Besucher. Bild: Dieter Menne/dpa
Das Mausoleum des Grafen Ernst zu Münster steht zwischen herbstlichen Bäumen am Laves-Kulturpfad im Landkreis Hildesheim.
Das Mausoleum des Grafen Ernst zu Münster steht zwischen herbstlichen Bäumen am Laves-Kulturpfad im Landkreis Hildesheim. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Dunkle Wolken ziehen über das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände vom VW Stammwerk in Wolfsburg hinweg.
Dunkle Wolken ziehen über das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände vom VW Stammwerk in Wolfsburg hinweg. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Anwohner gehen nach dem Hurrikan "Melissa" durch ein verwüstetes Gebiet in Kuba.
Anwohner gehen nach dem Hurrikan "Melissa" durch ein verwüstetes Gebiet in Kuba. Bild: Ramon Espinosa/AP/dpa
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Paris.
Alexander Zverev jubelt nach seinem Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Paris. Bild: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz steigt neben seiner Frau Charlotte am Flughafen in Ankara aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft.
Bundeskanzler Friedrich Merz steigt neben seiner Frau Charlotte am Flughafen in Ankara aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft. Bild: Michael Kappeler/dpa
Bewohner gehen durch Lacovia Tombstone auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans "Melissa".
Bewohner gehen durch Lacovia Tombstone auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans "Melissa". Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Rob Jetten, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, spricht auf der Bühne während bei einer Wahlveranstaltung während der Parlamentswahlen.
Rob Jetten, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei D66, spricht auf der Bühne während bei einer Wahlveranstaltung während der Parlamentswahlen. Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 30.10.2025

28.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 12 Bilder
Königin Maxima der Niederlande trägt während eines Besuchs im Dienstjahrlager der Königlich Niederländischen Marechaussee in Harderwijk Gesichtsbemalung auf.
31.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 31.10.2025
 13 Bilder
Gruselige Figuren stehen in Mettmann vor einem beleuchteten Halloween-Haus.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
