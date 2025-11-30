Bilder des Tages vom 30.11.2025

Leuchtende Figuren stehen im Vorgarten umgeben von zahlreichen weiteren Lichtern, die das Weihnachtshaus der Familie Lange erstrahlen lassen. Das Haus wird zur Adventszeit traditionell mit tausenden bunten Lichtern geschmückt. Bild: Matthias Bein/dpa

Fans stehen beim traditionellen Weihnachtssingen auf der Süd-Tribüne im BVB-Stadion. Bild: Fabian Strauch/dpa

Das E-Werk am Pfaffenteich in Schwerin wird im Rahmen des Aktionstages "Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe" als sichtbares Zeichen gegen die Todesstrafe mit grünem Licht angestrahlt. Bild: Danny Gohlke/dpa

Francesco Friedrich, Tim Becker, Alexander Schueller und Felix Straub aus Deutschland im Viererbob nach dem zweiten Lauf: Francesco Friedrich jubelt über den Sieg. Bild: Matthias Schrader/AP/dpa

Ein Kajakfahrer fährt vor schneebedeckten Bergen über den Chiemsee. Bild: Katrin Requadt/dpa

Ziegen ziehen Nikolausgespann Bild: Thomas Warnack/dpa

Katze aus Motorraum befreit Bild: --/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa

1. Advent in Orange - Wetter in Oberschwaben Bild: Thomas Warnack/dpa

Ein Luftbild zeigt die Zerstörung in der Stadt Aleppo vor dem ersten Jahrestag der Befreiung der Stadt. Bild: Moawia Atrash/dpa

Fans der brasilianischen Mannschaft Flamengo feiern ein Tor, während sie das Endspiel im Copa Libertadores auf einer riesigen Leinwand im Maracana-Stadion in Rio verfolgen. Bild: Bruna Prado/AP/dpa

Rettungskräfte evakuieren eine ältere Bewohnerin nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein mehrstöckiges Wohnhaus außerhalb von Kiew. Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa