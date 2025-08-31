Bilder des Tages vom 31.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mitglieder der Trachtengruppe Schaumburg Lippe tragen beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück ihre traditionelle Tracht.
Mitglieder der Trachtengruppe Schaumburg Lippe tragen beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück ihre traditionelle Tracht. Bild: Friso Gentsch/dpa
Mitglieder der Nationalgarde, die auf Anordnung von Präsident Trump in der US-Hauptstadt Washington sind, stehen neben einem gepanzerten Fahrzeug.
Mitglieder der Nationalgarde, die auf Anordnung von Präsident Trump in der US-Hauptstadt Washington sind, stehen neben einem gepanzerten Fahrzeug. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
Steinewerfer: Mauro Betschart in Aktion im Unspunnen-Finale im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz.
Steinewerfer: Mauro Betschart in Aktion im Unspunnen-Finale im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco steigt nach einem Unfall während des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort aus seinem Rennwagen.
Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco steigt nach einem Unfall während des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort aus seinem Rennwagen. Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Streifen sind wieder mächtig angesagt beim Teckelwalk am Genfer See.
Streifen sind wieder mächtig angesagt beim Teckelwalk am Genfer See. Bild: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa
Ein Teilnehmer wärmt sich vor einem Wettkapf um die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln in Mittenwald auf.
Ein Teilnehmer wärmt sich vor einem Wettkapf um die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln in Mittenwald auf. Bild: Sven Hoppe/dpa
Ein Ermittler durchsucht ein abgestelltes Fahrzeug vor einer Shisha-Bar in Hamburg, in der am Morgen eine tote Person gefunden wurde.
Ein Ermittler durchsucht ein abgestelltes Fahrzeug vor einer Shisha-Bar in Hamburg, in der am Morgen eine tote Person gefunden wurde. Bild: Bodo Marks/dpa
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion. Bild: Robert Michael/dpa
Rauchwolken steigen auf nach einem israelischen Luftangriff im Südlibanon.
Rauchwolken steigen auf nach einem israelischen Luftangriff im Südlibanon. Bild: dpa
Die Türme St. Simon und Juda stehen im Morgennebel.
Die Türme St. Simon und Juda stehen im Morgennebel. Bild: Thomas Warnack/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 31.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
15:40 Uhr
3 min.
Eigene Intim-Fotos bei Google? Klägerin will Grundsatzurteil
Hunderte Suchergebnisse zu den privaten Aufnahmen hat Google bereits gelöscht. (Symbolbild)
Kriminelle stehlen Sex-Aufnahmen eines Ehepaars. Immer wieder tauchen die Bilder im Internet auf - auch bei Google-Suchen. Inwieweit kann der Konzern dafür in die Verantwortung genommen werden?
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
28.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 28.08.2025
 12 Bilder
Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen mit einem uralten Mercedes, auf den sie ihre Habseligkeiten geladen haben.
30.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 30.08.2025
 12 Bilder
Ein Auto steht während eines starken Regens mit Überschwemmungen in Quezon City im tiefen Wasser.
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel