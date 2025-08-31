Bilder des Tages vom 31.08.2025

Mitglieder der Trachtengruppe Schaumburg Lippe tragen beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück ihre traditionelle Tracht. Bild: Friso Gentsch/dpa

Mitglieder der Nationalgarde, die auf Anordnung von Präsident Trump in der US-Hauptstadt Washington sind, stehen neben einem gepanzerten Fahrzeug. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa

Steinewerfer: Mauro Betschart in Aktion im Unspunnen-Finale im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco steigt nach einem Unfall während des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort aus seinem Rennwagen. Bild: Peter Dejong/AP/dpa

Streifen sind wieder mächtig angesagt beim Teckelwalk am Genfer See. Bild: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Ein Teilnehmer wärmt sich vor einem Wettkapf um die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln in Mittenwald auf. Bild: Sven Hoppe/dpa

Ein Ermittler durchsucht ein abgestelltes Fahrzeug vor einer Shisha-Bar in Hamburg, in der am Morgen eine tote Person gefunden wurde. Bild: Bodo Marks/dpa

Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion. Bild: Robert Michael/dpa

Rauchwolken steigen auf nach einem israelischen Luftangriff im Südlibanon. Bild: dpa