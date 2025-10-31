Bilder des Tages vom 31.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gruselige Figuren stehen in Mettmann vor einem beleuchteten Halloween-Haus.
Gruselige Figuren stehen in Mettmann vor einem beleuchteten Halloween-Haus. Bild: Henning Kaiser/dpa
Eine Frau rennt mit ihrem Koffer neben einem Rollsteig am Flughafen. Heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien in Bayern.
Eine Frau rennt mit ihrem Koffer neben einem Rollsteig am Flughafen. Heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien in Bayern. Bild: Malin Wunderlich/dpa
Heidi Klum versucht, bei schlechtem Wetter auf der Aussichtsplattform im 86. Stock zu posieren, während der feierlichen Beleuchtung des Empire State Building zu Halloween.
Heidi Klum versucht, bei schlechtem Wetter auf der Aussichtsplattform im 86. Stock zu posieren, während der feierlichen Beleuchtung des Empire State Building zu Halloween. Bild: Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa
Kylian Mbappe von Real Madrid hält nach der Verleihung des Goldenen Schuhs seinen Preis in den Händen.
Kylian Mbappe von Real Madrid hält nach der Verleihung des Goldenen Schuhs seinen Preis in den Händen. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Ein Jahr nach dem Dacheinsturz: Studenten marschieren durch Nordserbien nach Novi Sad.
Ein Jahr nach dem Dacheinsturz: Studenten marschieren durch Nordserbien nach Novi Sad. Bild: Armin Durgut/AP/dpa
Herbstliche Kürbisvielfalt: Kleine Deko-Kürbisse auf dem Gelände eines Betriebs bei Schlepzig, Brandenburg.
Herbstliche Kürbisvielfalt: Kleine Deko-Kürbisse auf dem Gelände eines Betriebs bei Schlepzig, Brandenburg. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Hoffnung trotz Zerstörung: Unterricht in der Grundschule von Maar Schmarin, Idlib.
Hoffnung trotz Zerstörung: Unterricht in der Grundschule von Maar Schmarin, Idlib. Bild: Ghaith Alsayed/AP/dpa
Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan "Melissa".
Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan "Melissa". Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween im Weißen Haus.
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween im Weißen Haus. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Grusel-Alarm: Halloween-Haus in Frankfurt.
Grusel-Alarm: Halloween-Haus in Frankfurt. Bild: Boris Roessler/dpa
Einwohner drängen sich nach dem Durchzug des Hurrikans "Melissa" vor einen geschlossenen Supermarkt in Black River auf Jamaika und bitten um Vorräte.
Einwohner drängen sich nach dem Durchzug des Hurrikans "Melissa" vor einen geschlossenen Supermarkt in Black River auf Jamaika und bitten um Vorräte. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Mit der Erlaubnis des Supermarktbesitzers versorgt sich eine Person in Black River auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans "Melissa" mit Vorräten und Lebensmitteln.
Mit der Erlaubnis des Supermarktbesitzers versorgt sich eine Person in Black River auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans "Melissa" mit Vorräten und Lebensmitteln. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump posieren für ein Foto während einer Veranstaltung zu Halloween im Weißen Haus auf dem Südrasen.
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump posieren für ein Foto während einer Veranstaltung zu Halloween im Weißen Haus auf dem Südrasen. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 31.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:12 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 01.11.2025
 9 Bilder
Dresdner Anhänger zünden Pyro vor dem Hertha-Spiel vor dem Olympiastadion
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
31.10.2025
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
