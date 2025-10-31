Bilder des Tages vom 31.10.2025

Gruselige Figuren stehen in Mettmann vor einem beleuchteten Halloween-Haus. Bild: Henning Kaiser/dpa

Eine Frau rennt mit ihrem Koffer neben einem Rollsteig am Flughafen. Heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien in Bayern. Bild: Malin Wunderlich/dpa

Heidi Klum versucht, bei schlechtem Wetter auf der Aussichtsplattform im 86. Stock zu posieren, während der feierlichen Beleuchtung des Empire State Building zu Halloween. Bild: Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa

Kylian Mbappe von Real Madrid hält nach der Verleihung des Goldenen Schuhs seinen Preis in den Händen. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa

Ein Jahr nach dem Dacheinsturz: Studenten marschieren durch Nordserbien nach Novi Sad. Bild: Armin Durgut/AP/dpa

Herbstliche Kürbisvielfalt: Kleine Deko-Kürbisse auf dem Gelände eines Betriebs bei Schlepzig, Brandenburg. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Hoffnung trotz Zerstörung: Unterricht in der Grundschule von Maar Schmarin, Idlib. Bild: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Ein zerstörtes Gebiet in Jamaika nach Hurrikan "Melissa". Bild: Matias Delacroix/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump feiern Halloween im Weißen Haus. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Grusel-Alarm: Halloween-Haus in Frankfurt. Bild: Boris Roessler/dpa

Einwohner drängen sich nach dem Durchzug des Hurrikans "Melissa" vor einen geschlossenen Supermarkt in Black River auf Jamaika und bitten um Vorräte. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa

Mit der Erlaubnis des Supermarktbesitzers versorgt sich eine Person in Black River auf Jamaika nach dem Durchzug des Hurrikans "Melissa" mit Vorräten und Lebensmitteln. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa