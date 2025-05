Nemo schlägt Wettbewerb der ESC-Sieger vor vom 16.05.2025

Vor einem Jahr der erste Platz, jetzt mit einem neuen Song außer Konkurrenz im Finale: Nemo ist begeistert vom Eurovision Song Contest. Und hat einen Vorschlag für einen ganz neuen Wettbewerb.

Basel. Nemo (25) hat den Sieg des Eurovision Song Contest (ESC) vor einem Jahr in die Schweiz geholt und könnte sich vorstellen, eines Tages erneut anzutreten. Allerdings in einem anderen Format: "Wenn es eine Eurovision Winners Edition gäbe, in der alle, die schon einmal gewonnen haben, antreten, das wäre spannend", sagt Nemo am Rande des diesjährigen ESC in Basel der Deutschen Presse-Agentur.

"Bei so etwas wäre ich dabei"

"Es wäre so lustig, all diese Leute zu sehen, die wären ja auch mega unterschiedlich alt und haben mega unterschiedliche Karrieren gehabt - bei so etwas wäre ich dabei."

Nemo tritt am Samstagabend im Finale mit dem neuen Song "Unexplainable" (etwa: unerklärbar) auf. Als non-binäre Person, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht eindeutig zugehörig fühlt, besingt Nemo darin wie beim Siegersong 2024 ("The Code") Gefühle persönlichen Zwiespalts.