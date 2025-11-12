Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Bundespräsident würdigte die Bundeswehr, die tief verankert im freiheitlichen Gemeinwesen und "Armee unserer Demokratie" sei.
Der Bundespräsident würdigte die Bundeswehr, die tief verankert im freiheitlichen Gemeinwesen und "Armee unserer Demokratie" sei. Bild: Kay Nietfeld/dpa
280 Rekrutinnen und Rekruten gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen".
280 Rekrutinnen und Rekruten gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach zu den Rekrutinnen und Rekruten.
Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach zu den Rekrutinnen und Rekruten. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Der Bundespräsident würdigte die Bundeswehr, die tief verankert im freiheitlichen Gemeinwesen und "Armee unserer Demokratie" sei.
Der Bundespräsident würdigte die Bundeswehr, die tief verankert im freiheitlichen Gemeinwesen und "Armee unserer Demokratie" sei. Bild: Kay Nietfeld/dpa
280 Rekrutinnen und Rekruten gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen".
280 Rekrutinnen und Rekruten gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach zu den Rekrutinnen und Rekruten.
Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach zu den Rekrutinnen und Rekruten. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Deutschland
70 Jahre Bundeswehr: Steinmeier will "Pflichtzeit für alle"
Von Carsten Hoffmann, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist ein Denkanstoß beim feierlichen Gelöbnis am 70. Jahrestag der Bundeswehr: Der Bundespräsident sagt, eine allgemeine "Pflichtzeit" wäre die gerechteste Lösung.

Berlin.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen Ruf nach einer weit gefassten Dienstpflicht im Militär und der Zivilgesellschaft bekräftigt. "Nach meiner Überzeugung, lassen Sie mich das sagen, wäre langfristig eine Pflichtzeit für alle am gerechtesten, die die einen bei der Bundeswehr, die anderen in sozialen Bereichen verrichten", sagte er bei einem feierlichen Gelöbnis zum 70. Gründungstag der Bundeswehr.

Die Bundeswehr brauche nun mehr Männer und Frauen und dafür verlässliche Verfahren, sagte Steinmeier. Er betonte, dass mit dem neuen Wehrdienstgesetz richtige Schritte dahin in Kürze gegangen würden. Der Bundespräsident würdigte die Bundeswehr, die tief verankert im freiheitlichen Gemeinwesen und "Armee unserer Demokratie" sei.

Auf dem Platz zwischen dem Bundeskanzleramt und Gebäuden des Bundestages waren 280 Rekrutinnen und Rekruten angetreten. Sie gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen".

280 Rekrutinnen und Rekruten gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen".
280 Rekrutinnen und Rekruten gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
280 Rekrutinnen und Rekruten gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen".
280 Rekrutinnen und Rekruten gelobten, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der 12. November 1955 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. Der frisch ernannte Verteidigungsminister Theodor Blank überreichte damals in der Bonner Ermekeilkaserne nach kurzen Begrüßungsworten den ersten Freiwilligen der neuen deutschen Streitkräfte Ernennungsurkunden.

Steinmeier: hoher Zeitdruck wie beim Aufbau der Bundeswehr

Steinmeier erinnerte an diese Aufbauzeit. Deutschland habe 1955 im Wort gestanden, bis zu 500.000 Soldaten für das westliche Verteidigungsbündnis aufzubieten. Sie sollten binnen drei Jahren einsatzbereit zur Verfügung stehen. Mit Freiwilligen allein sei das nicht zu schaffen gewesen, aber schon damals habe es eine Debatte um die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht gegeben.

Er betonte die Bedeutung einer glaubhaften militärischen Abschreckung angesichts der Bedrohung durch Russland. Wie schon bei der Gründung der Bundeswehr gebe es einen hohen Zeitdruck. Entscheidend sei, auch Infrastruktur und die Widerstandsfähigkeit als Gesellschaft insgesamt zu stärken. Das werde Deutschland viel abverlangen in den kommenden Jahren.

Russland greife in der Ukraine mit maximaler Brutalität an und wolle die europäische Friedensordnung zertrümmern, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an Rekruten, Soldaten und die Gäste gerichtet. "Diese Bedrohung darf nicht kleingeredet werden, weder aus Angst noch aus politischen Gründen", sagte er. "Unser Auftrag heute ist klar: Wir müssen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit stärken, jetzt, entschlossen und ohne Zögern, weil es sonst niemand tun wird für uns."

Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach zu den Rekrutinnen und Rekruten.
Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach zu den Rekrutinnen und Rekruten. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach zu den Rekrutinnen und Rekruten.
Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach zu den Rekrutinnen und Rekruten. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Er sagte: "Sie stehen nicht allein. Sie werden gebraucht und Sie haben Anspruch auf die beste Ausrüstung, die beste Ausbildung und eine klare politische Linie und Führung, die sich für sie einsetzt."

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner würdigte die Bundeswehr als "Schutzmechanismus unserer Freiheit". Die Bundeswehr sei kein Symbol der Macht, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Gegen externe Bedrohungen ist sie der Airbag unserer Demokratie – sie schützt, wenn es darauf ankommt."

Klöckner betonte, anders als andere Armeen lebe die Bundeswehr durch und für die Demokratie. "Sie ist eine Parlamentsarmee, fest eingebettet in unser Wertefundament – das ist weltweit einzigartig." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
09.11.2025
5 min.
Steinmeier verlangt Widerstand gegen den Rechtsextremismus
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Demokratie bedroht.
Die Demokratie sieht der Bundespräsident so bedroht wie nie seit der Wiedervereinigung. Das Staatsoberhaupt erklärt, was nun aus seiner Sicht passieren muss.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:46 Uhr
6 min.
Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
Bislang können Waren unter 150 Euro zollfrei in die EU importiert werden.
Auf Temu, Shein und auch Amazon und Co sind oftmals sehr günstige Produkte zu bestellen und kommen bislang oft zollfrei in die EU. Damit soll schneller als gedacht Schluss sein.
von Katharina Redanz und Christian Rothenberg, dpa
14:38 Uhr
5 min.
Union und SPD einigen sich beim Wehrdienst
Es gibt eine Enigung im Streit um die Wehrdienst-Reform.
Bald kommt Post vom Bund. Nach Streit um den Wehrdienst vereinbart die Koalition eine flächendeckende Musterung und Aufstockungsziele. Was aber bleibt: Freiwilligkeit ist Programm.
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
Mehr Artikel