AfD-Politikerin von Storch mit Fäkalien beschmiert

Vor dem Saal einer AfD-Veranstaltung gab es eine friedliche Demonstration gegen die Partei. Auf der Bühne hingegen eskaliert die Situation.

Daun.

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist bei einem Auftritt in Rheinland-Pfalz mit Hundefäkalien beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend in Daun in der Vulkaneifel.