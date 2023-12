Agentur für Transfer und Innovation kommt nach Erfurt

Es wird eine neue deutsche Agentur geben. Das Forschungsministerium hat nun ihren neuen Sitz mitgeteilt. Aber worum geht es bei der Institution?

Berlin.

Die neue Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) wird ihren Sitz in Erfurt haben. Das hat das Bundesforschungsministerium am Donnerstag mitgeteilt. Grundlage der Entscheidung sei eine Empfehlung der Gründungskommission gewesen. Insbesondere Fragen der Einbettung der Agentur in ein lebendiges Umfeld für Transfer und Innovation, die Erreichbarkeit sowie die Attraktivität für Talente seien dabei abgewogen worden.