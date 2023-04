Ampel einigt sich: Migranten sollen nach Kontrolle Quittung erhalten

Wer blondes Haar und helle Haut hat, wird in Deutschland wahrscheinlich seltener von der Polizei kontrolliert als Menschen, denen man ihre Migrationsgeschichte ansieht. Das lässt sich zumindest aus dem Afrozensus-Report schlussfolgern, für die rund 6000 Schwarze und Nordafrikaner in Deutschland 2020 befragt worden sind. In dieser Umfrage hatte...