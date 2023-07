Ampel legt Schwerpunkte auf Soziales, Wettbewerb und Energie

Berlin.

Die Ampel-Koalition will in der zweiten Halbzeit der Legislaturperiode einen Schwerpunkt setzen bei der Sozialpolitik, der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und beim Ausbau der Öko-Energien. Dabei ist der jeweilige Fokus von SPD, Grünen und FDP wie erwartbar etwas unterschiedlich, wie aus Äußerungen der drei Fraktionschefs in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hervorgeht.