Analyse: Schwarze erleben in Deutschland häufig Rassismus

Rassismus ist hierzulande laut den Erfahrungen Betroffener ein häufiges Problem. Betroffene berichten von Diskriminierung in Ämtern und Behörden. Der Fokus der Analyse lag zudem auf dem Gesundheitswesen.

Berlin.

Mehr als jeder zweite schwarze Mensch in Deutschland hat einer Analyse zufolge Rassismuserfahrungen in der Öffentlichkeit gemacht. Vor allem schwarze Männer (54,8 Prozent) berichteten häufiger davon, in ihrer Freizeit Diskriminierungserfahrungen zu machen, wie eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (Dezim) in Berlin zeigt. Muslimische Männer seien mit 41,2 Prozent ebenfalls stark betroffen.