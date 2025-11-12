Anschläge vor zehn Jahren: Wie der Terror Paris verändert hat

Vor genau zehn Jahren tötete ein zehnköpfiges Mordkommando bei einer Attentatsserie in Paris 132 Menschen und verletzte Hunderte. Nicht alle, die die Anschläge überlebten, konnten weitermachen wie vorher – aber manche taten das ganz bewusst.

Als Didi vor dem Pariser Bataclan erscheint, wirkt es wie ein Heimkommen. Per Handschlag und mit freundschaftlichen Umarmungen begrüßt er die Türsteher, die gerade vor dem Eingang eine Barriere für die Besucherschlange aufstellen. Bald dürften die ersten Gäste für das Konzert am Abend eintrudeln. „Alles in Ordnung?", fragt er. „Ja,...