Bangen um Mehrheiten vor Richterwahl

Am Freitag soll der Bundestag über drei Posten am höchsten deutschen Gericht entscheiden. Könnten AfD-Stimmen entscheidend werden? Und bekommt eine SPD-Kandidatin den nötigen Rückhalt?

Berlin.

Vor der Wahl von Richterinnen und Richtern für das Bundesverfassungsgericht ringt die Union um Einigkeit. Kanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte bei einer Reise in Rom an, er werde am Freitagmorgen an der Unionsfraktionssitzung teilnehmen, "die wir haben, um diese Frage noch mal neu zu besprechen". Gegen eine von der SPD nominierte Kandidatin gibt es in der Union Widerstand. Die Mehrheiten scheinen unsicher.