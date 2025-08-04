Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig hat an einer Veranstaltung einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. (Archivbild)
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig hat an einer Veranstaltung einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. (Archivbild) Bild: Christoph Soeder/dpa
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig hat an einer Veranstaltung einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. (Archivbild)
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig hat an einer Veranstaltung einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. (Archivbild) Bild: Christoph Soeder/dpa
Deutschland
Begegnung mit AfD – Union auf Distanz zu CDU-Politikerin
Oliver von Riegen und Martina Herzog, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die CDU-Abgeordnete Ludwig ist bei einer Denkfabrik in Ungarn zu Gast, die als Kaderschmiede der Regierung von Rechtspopulist Orban gilt. Dort trifft sie auf AfD-Chefin Weidel. Die Union reagiert.

Potsdam.

Beim Festival einer rechten Denkfabrik in Ungarn trifft die CDU-Politikerin Saskia Ludwig auf AfD-Chefin Alice Weidel – nun geht die Unionsfraktion im Bundestag auf Distanz zu ihrer Abgeordneten. "Frau Ludwig hat an der Veranstaltung nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung teilgenommen", sagte eine Sprecherin auf Anfrage. "Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gilt und schließt jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. An diesen ist jedes CDU-Mitglied gebunden." Zuvor berichtete der "Tagesspiegel" darüber.

Die Brandenburger CDU-Politikerin nahm Anfang August am Festival des Mathias-Corvinus-Collegiums (MCC) in Esztergom nahe Budapest in Ungarn teil. Ein Sprecher von Ludwig bestätigte der Deutschen Presse-Agentur ihre Teilnahme. Ludwig war laut MCC-Internetseite beim Podium "Eine neue Regierung in unsicheren weltpolitischen Gewässern" am 1. August dabei. Auf ungeprüften Fotos, die im Netz kursieren, sind Ludwig und Weidel beim Festival zu sehen.

Das MCC gilt als Kaderschmiede der Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten und Rechtspopulisten Viktor Orban. Die Denkfabrik und Bildungseinrichtung importiert unter anderem Ideen rechter Publizisten aus den USA. Beim Festival war laut Facebook-Seite des MCC Orban zu Gast, ebenso Tech-Milliardär Peter Thiel, der bekannt für rechtskonservative Positionen ist.

Ludwig verweist auf freien Meinungsaustausch

Die CDU-Abgeordnete äußerte sich auf Anfrage nicht. Ihr Sprecher verwies auf Zitate im Onlineportal "Nius": "Freier Meinungsaustausch ist ein zentrales Element einer demokratischen Gesellschaft", sagte Ludwig dort. "Deshalb war es für mich selbstverständlich, mich mit verschiedensten Besuchern auszutauschen, ohne Angst vor Repressionen haben zu müssen." Nach Angaben des Sprechers war es ihr zweiter Besuch einer MCC-Veranstaltung.

AfD-Chefin Weidel zeigte sich verwundert über Kritik. "Das Gespräch mit Frau Ludwig war ein zwangloses und eher kurzes. Die Aufregung in den sozialen Medien sind aus der Sicht von Frau Weidel nicht nachvollziehbar", sagte ein Sprecher von Weidel der dpa. "Dass sich zwei Bundestagsabgeordnete unterhalten, sollte kein gröberes Problem darstellen."

Grüne Jugend will Ausschluss von Ludwig

Die Grüne Jugend verlangte den Ausschluss von Ludwig aus der Unions-Bundestagsfraktion. Die Union habe in ihren Reihen ein Problem beim Umgang mit Rechtsextremen, sagte der Co-Chef der Grünen-Nachwuchsorganisation, Jakob Blasel, der dpa. "Der einzig richtige Schluss kann daher nur sein, für unsere Demokratie einzustehen und Saskia Ludwig aus der Fraktion zu werfen. Die Brandmauer muss stehen!"

Die CDU Brandenburg, Ludwigs Landesverband, verwies auf die Linie zum Umgang mit der AfD. "Es gibt einen klaren Parteitagsbeschluss, der Koalitionen mit der AfD ausschließt", sagte Generalsekretär Gordon Hoffmann. "Das gilt so lange, bis ein Bundesparteitag etwas anderes beschließt." Dafür sehe er "nicht einmal ansatzweise die Mehrheiten". Der Chef des Jungen Sozialflügels der CDU Brandenburg (JCDA), Gregory Gosciniak, sagte, Ludwig habe ihr Vertretungsrecht "endgültig verwirkt".

Nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei aus dem Jahr 2018 lehnt die CDU Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken ab. CDU-Chef Friedrich Merz machte mehrfach klar, dass es für ihn keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Als designierter Parteichef drohte er 2021 im "Spiegel" vor allem kooperationswilligen Christdemokraten der Ost-Landesverbände mit Parteiausschluss.

Ludwig sorgte bereits für Kritik

Ludwig gilt als eine der größten Kritikerinnen der SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Die CDU-Politikerin hatte auf dem Portal X gefordert, solange Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf nicht restlos ausgeräumt seien, müsse die Juristin ihr Amt am Lehrstuhl der Universität Potsdam ruhen lassen. Inzwischen sieht die Universität Potsdam nach Plagiatsvorwürfen einen Anfangsverdacht bei Ludwigs eigener Doktorarbeit.

Ludwig sorgte schon mehrfach für Kritik. Im Januar hatte sie sich im Interview des Senders TV Berlin gegen eine Brandmauer zur AfD gewandt und offen für eine "Mitte-Rechts-Koalition" gezeigt. Im Jahr 2017 führte sie ein gemeinsames Interview mit dem früheren AfD-Landeschef und ehemaligen Bundesvize Alexander Gauland in der "Jungen Freiheit".

Von 2010 bis 2012 stand Ludwig als Landesvorsitzende an der Spitze der CDU Brandenburg. Von 2004 bis 2025 war sie Abgeordnete des Landtags, seit 2025 ist sie Bundestagsabgeordnete, zwischenzeitlich war sie in Bundestag und Landtag. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
13.07.2025
5 min.
Keine rasche Lösung im Streit um Richterwahl
Friedrich Merz auf dem Weg zum Interview.
Die Koalition geht im Streit in den Sommer – und mit der offenen Frage, wie neue Richter für das Verfassungsgericht bestellt werden sollen. Der Kanzler macht keine Hoffnungen auf eine schnelle Lösung.
Basil Wegener und Michael Fischer, dpa
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
01.08.2025
3 min.
Woidke will neues Verfahren für Richterkandidaten
Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) äußerte sich zur Debatte über die SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. (Archivbild)
Nach Vorbehalten in der Union gegen die Potsdamer Juristin Brosius-Gersdorf wird die Wahl von drei Verfassungsrichterkandidaten im Bundestag verschoben. Regierungschef Woidke macht einen Vorschlag.
Mehr Artikel