Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hersteller stellt sich auf große Stückzahl an Auslieferungen ein. (Archivbild)
Hersteller stellt sich auf große Stückzahl an Auslieferungen ein. (Archivbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Hersteller stellt sich auf große Stückzahl an Auslieferungen ein. (Archivbild)
Hersteller stellt sich auf große Stückzahl an Auslieferungen ein. (Archivbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Deutschland
Bericht: Großbestellung von Drohnenabwehrsystem Skyranger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drohnen sind in modernen Kriegen eine große Bedrohung, wie in der Ukraine zu sehen ist. Auch in Deutschland wird deshalb bei der Drohnenabwehr aufgerüstet. Kommt es zum großen Deal mit Rheinmetall?

Berlin/Düsseldorf.

Zur Stärkung der Drohnenabwehr plant die Bundeswehr einem Medienbericht zufolge eine Großbestellung des Geschützturmsystems Skyranger bei der Firma Rheinmetall. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kreise des Bundesverteidigungsministeriums und mit den Vorgängen vertrauten Personen aus dem industriellen Umfeld berichtet, sollen noch in diesem Jahr mehr als 600 Abwehrsysteme beim Düsseldorfer Rüstungskonzern bestellt werden. Der Auftragswert samt dazugehöriger Fahrzeuge werde auf mehr als neun Milliarden Euro beziffert.

Verteidigungsministerium deutet mögliche Großbestellung an

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte in Berlin keine Zahlen, sagte aber, man sei in Verhandlungen nachzubeschaffen. Ein Prototyp des Systems Skyranger ist demnach gerade in der Erprobung. Diese laufe noch Jahresende. Es seien bereits 19 Systeme bestellt. "Und das ist ja auch angekündigt worden, dass wir, wenn sich dieses System in der Erprobung bewährt, Bedarf an weiteren Fahrzeugen haben in einer dreistelligen Zahl."

Rheinmetall erwartet "signifikante Produktionssteigerung"

Ein Rheinmetall-Sprecher teilte auf Anfrage nur allgemein mit, man stelle sich aufgrund des hohen Interesses mehrerer Kundenländer am Skyranger auf eine signifikante Produktionssteigerung ein. "Richtgröße sind derzeit mindestens 200 Stück pro Jahr." Im Zuge der bisher bekannten Bestellung der Bundeswehr von insgesamt 19 Stück sollen demnach 2026 zwei weitere Fahrzeuge für die Erprobung ausgeliefert werden. Ab 2027 beginne die Serienlieferung, die bis Mitte 2028 abgeschlossen sein werde.

Hohe Feuerrate zur Abwehr von Drohnenschwärmen

Skyranger ist ein mobiles Flugabwehrsystem. Der Geschützturm mit Kanone kann auf verschiedene Fahrzeuge montiert werden, etwa auf einen Radpanzer Boxer, wie es bei der Bundeswehr geplant ist. Möglich ist der Einsatz aber auch auf Basis eines Kettenpanzers wie dem Leopard 1. Weitere Systeme dieser Art im Wert eines dreistelligen Millionenbetrags sollen an die Ukraine geliefert werden, teilte das Unternehmen auch mit. 

Bei der Bundeswehr soll mit Skyranger eine Fähigkeitslücke nach der Ausmusterung des Flugabwehrpanzers Gepard geschlossen werden. Das System kann sogenannte Splittermunition mit einer hohen Feuerrate verschießen und so auch Schwarmangriffe von Drohnen abwehren. "Jedes dieser Systeme kann vier mal vier Kilometer abdecken, um komplett drohnenfrei zu sein", hatte Rheinmetall-Chef Armin Papperger im September in einem ZDF-Interview erklärt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
15.09.2025
4 min.
Rheinmetall einig mit Lürssen über Kauf der Marinesparte
Mit dem Kauf des Marine-Spezialisten NVL will Rheinmetall sein Geschäftsfeld erweitern. (Archivbild)
Die Liste der Rüstungsgüter, die Rheinmetall herstellt, ist lang: Panzer, Artillerie, Munition, Flugabwehr, Militär-Lkw. Schiffe sind nicht auf der Liste. Aber das ändert sich wohl bald.
08.10.2025
4 min.
Bundesregierung will Drohnenabwehr bis Jahresende ausbauen
Drohnensichtungen an Flughäfen hatten zuletzt für Aufregung gesorgt. (Archivbild)
Drohnen am Himmel sorgen für Alarm – die Regierung plant neue Strukturen, um Flughäfen und Bahnhöfe besser zu schützen. Die Bundespolizei soll außerdem mehr Befugnisse bekommen.
Mehr Artikel