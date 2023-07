Berlin: Tausende bei Fahrrad-Demo gegen Verkehrspolitik

Bei der Abschlusskundgebung sprach auch Luisa Neubauer, Aktivistin von Fridays for Future. "Wir tragen diese Politik nicht mit", sagte Neubauer an die Adresse des Senats. "Es sollte eine logische Entscheidung sein, in Städten und überall Fahrrad fahren zu können und Fahrrad fahren zu wollen, weil es das Gesündeste, Logischste, Einfachste, Günstigste und Gerechteste ist, was wir an Fortbewegungsmitteln vor allem in Städten wie Berlin haben."

Fahrradfahren sei keine Frage von Parteipolitik oder Ideologie. "Es ist eine Frage von Freiheit, Mobilität und einem freien Leben in gesunden und gerechten Städten", sagte Neubauer. Wenn eine Verkehrspolitik einseitig Autos bevorteile, würden alle bevormundet. Von mehr Fahrradwegen, ausreichend öffentlichem Nahverkehr und gerechter Verkehrspolitik profitierten auch diejenigen, die weiter Auto fahren müssten. "Denn die stehen eben nicht im Stau."

Von Seiten der Initiatoren hieß es, statt die bereits geplanten Radwege einfach umzusetzen, verfalle der neue Senat in eine ideologische Anti-Fahrrad und Pro-Auto-Rhetorik. Die Stadt brauche sichere Straßen für alle Verkehrsteilnehmer. Der Ansatz der Senatorin, Radprojekte zu stoppen, stoße auf Unverständnis.

(dpa)