Bewaffneter mit Geisel auf Hamburger Flughafen

Auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens ist ein bewaffneter Mann eingedrungen. Er hat ein Kind als Geisel dabei. Tausende Menschen am Airport werden in Sicherheit gebracht.

Hamburg.

Dramatische Szenen am Hamburger Flughafen: Ein bewaffneter Mann durchbricht nach Angaben der Bundespolizei am Samstagabend gegen 20.00 Uhr mit einem Auto ein Tor, fährt auf das Vorfeld des Airports, schießt in die Luft und wirft "eine Art Molotowcocktails" aus dem Wagen. Der Mann hat seine vierjährige Tochter mit im Auto - vorausgegangen war laut Polizei offenbar ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter.