Bischof Bätzing: "Der Glaube an Gott droht zu verdunsten"

Die Austrittszahlen für 2022 waren für die katholische Kirche in Deutschland ein Desaster. Bischhof Bätzing hofft, wenn die Kirche Trägerin des sozialen Netzes sei, könnte sie gerettet werden.

Berlin.

Religion und Kirche sind in Deutschland nach den Worten des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, auf dem Rückzug. "Der Trend der Entkirchlichung, der sich seit vielen Jahrzehnten schleichend vollzieht, hat massiv an Fahrt aufgenommen", sagte der katholische Bischof nach vorbereitetem Redetext vor 500 Gästen aus Kirche, Politik und Medien beim St. Michael-Jahresempfang in Berlin.