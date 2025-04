Landtagswahl in Brandenburg 2024

Berlin 4 min.

Wird Christian Lindner zum Sprengmeister der Ampelkoalition in Berlin?

Sie sind beide raus:Sowohl FDP als auch Grüne haben bei der Wahl in Brandenburg den Wiedereinzug in den Potsdamer Landtag verpasst. Es ist nicht das erste Mal bei Landtagswahlen in diesem Jahr. Wackelt nun die Ampelregierung in Berlin?