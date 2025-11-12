Brandenburgs Koalition wankt – Woidke will Klärung vom BSW

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Brandenburgs BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders und BSW-Finanzminister Robert Crumbach sind sich nicht einig über die Medienstaatsverträge.
Brandenburgs BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders und BSW-Finanzminister Robert Crumbach sind sich nicht einig über die Medienstaatsverträge. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die BSW-Fraktion in Brandenburg steckt in der Krise. Finanzminister Robert Crumbach (BSW, ganz rechts) spricht von einer "schwierigen Situation".
Die BSW-Fraktion in Brandenburg steckt in der Krise. Finanzminister Robert Crumbach (BSW, ganz rechts) spricht von einer "schwierigen Situation". Bild: Fabian Sommer/dpa
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußert sich zum Koalitionskonflikt mit dem BSW. (Archivbild)
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußert sich zum Koalitionskonflikt mit dem BSW. (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Brandenburgs BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders und BSW-Finanzminister Robert Crumbach sind sich nicht einig über die Medienstaatsverträge.
Brandenburgs BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders und BSW-Finanzminister Robert Crumbach sind sich nicht einig über die Medienstaatsverträge. Bild: Fabian Sommer/dpa
Die BSW-Fraktion in Brandenburg steckt in der Krise. Finanzminister Robert Crumbach (BSW, ganz rechts) spricht von einer "schwierigen Situation".
Die BSW-Fraktion in Brandenburg steckt in der Krise. Finanzminister Robert Crumbach (BSW, ganz rechts) spricht von einer "schwierigen Situation". Bild: Fabian Sommer/dpa
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußert sich zum Koalitionskonflikt mit dem BSW. (Archivbild)
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußert sich zum Koalitionskonflikt mit dem BSW. (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Deutschland
Brandenburgs Koalition wankt – Woidke will Klärung vom BSW
Von Monika Wendel und Oliver von Riegen, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast ein Jahr ist das bundesweit einzige Bündnis aus SPD und BSW in Brandenburg alt. Doch es gibt Krach, vier Abgeordnete treten aus dem BSW aus. Kippt das Bündnis?

Potsdam.

Die bundesweit einzige Regierungskoalition von SPD und BSW in Brandenburg steht gut ein Jahr nach ihrem Start auf der Kippe. Nach dem Parteiaustritt von vier BSW-Abgeordneten stecken die BSW-Fraktion und das gesamte Regierungsbündnis immer tiefer in der Krise. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Koalition nicht wanken und rief das BSW zur Klärung auf. Es geht nicht mehr nur um einen Streit um die Rundfunkreform – es rumort im BSW.

"Die Koalition steht", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. "Die Diskussionen, die innerhalb des BSW laufen, haben mit der Koalition nichts zu tun. Alle Beteiligten haben betont, dass sie zur Koalition stehen."

Die BSW-Fraktion will nach Angaben ihres Vorsitzenden Niels-Olaf Lüders zügig zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Auf die Frage, ob die aus der Partei ausgetretenen Parlamentarier möglicherweise aus der Fraktion ausgeschlossen werden sollen, antwortete Lüders nicht.

BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht rief die Fraktion zu Einigkeit auf. "Eine Partei ist keine Selbstfindungsgruppe", sagte sie dem Saarländischen Rundfunk. "Eine Partei wird für Positionen gewählt. Und ich finde es keine Zumutung, dann von den Abgeordneten zu verlangen, dass sie diese Positionen auch vertreten. Und genau das ist offenbar in dem Fall das Problem."

Die BSW-Landesvorsitzende Friederike Benda hatte zuvor erklärt: "Wir werden mit allen Beteiligten das Gespräch suchen, weil wir verhindern wollen, dass ein Weg der Abspaltung das BSW schwächt (...)."

Streit um Medienstaatsverträge eskaliert

Am Dienstagabend teilten vier BSW-Landtagsabgeordnete ihren Parteiaustritt mit. Als Grund gaben Jouleen Gruhn, Melanie Matzies, André von Ossowski und Reinhard Simon an, es dominierten radikalisierte Positionen im BSW und autoritäre Tendenzen prägten zunehmend das innerparteiliche Klima. Sie wollen aber in der Fraktion bleiben und die Koalition unterstützen. Es rumort mächtig. In der Partei wird es als seltsam empfunden, dass es vier Misstrauensanträge gegen die Fraktionsspitze gibt.

Regierungschef Woidke, der am Mittwoch von einer Auslandsreise aus Großbritannien zurückkehrte, appellierte an das BSW: "Die Menschen im Land erwarten, dass wir für Brandenburg arbeiten. Deswegen sollte das BSW diese Diskussionen schnell beenden."

Der Koalitionskrach begann mit dem Streit um zwei Medienstaatsverträge. Es geht um die Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio und um mehr Jugendmedienschutz. Die BSW-Fraktion will im Landtag nächste Woche mehrheitlich dagegen stimmen. Sie fordert eine weitgehendere Reform und fürchtet beim Jugendmedienschutz zu große Eingriffe. Die Staatsverträge kommen voraussichtlich nur mit Hilfe der CDU-Opposition durch.

BSW-Minister: "Schwierige Situation"

Brandenburgs BSW-Finanzminister Robert Crumbach – der anders als der BSW-Fraktionschef für die Medienstaatsverträge stimmt – sagte auf die Frage, ob die Koalition 2026 noch besteht: "Ich hoffe." Er bezeichnete die Lage nach den Parteiaustritten als "schwierige Situation". "Wir müssen viel miteinander reden, und wenn wir viel miteinander geredet haben, dann denke ich, werden wir das auch wieder hinbekommen."

BSW-Fraktionsvorsitzender Lüders zeigte sich von den Parteiaustritten überrascht. Dieser Schritt sei ihm nicht erklärlich, sagte Lüders. Das BSW habe mit dem Koalitionspartner einen Kompromiss im Streit um die Medienstaatsverträge gefunden. "Insofern war die Kuh vom Eis und diese Austrittserklärung schiebt sie ein Stück weit jetzt wieder aufs Eis."

Der BSW-Abgeordnete Reinhard Simon erhob schwere Vorwürfe gegen Fraktions- und Bundesspitze. "Die betriebliche Klimatik, die muss sich ändern. Und da haben wir keine Chance gesehen, kein Entgegenkommen", sagte Simon der dpa. "Dazu gehört ein Bundesvorstand und ein Landesvorstand und der Druck ist dann weitergegeben worden durch die Fraktionsspitze", sagte er dem RBB. "Wir sind nach wie vor für die Inhalte der BSW-Politik."

AfD sieht Bündnis zerbrochen

Aus Sicht des AfD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Christoph Berndt ist die Koalition am Ende. "Das Bündnis mit dem BSW ist ja erkennbar zerbrochen. Da gibt es keine eigenen Mehrheiten mehr", sagte Berndt. Ministerpräsident Woidke bekomme die Zustimmung zu den Medienstaatsverträgen nur mit der CDU. "Er kann überhaupt nur mit der CDU regieren, und wir fordern ihn auf und die CDU auf, das Versteckspiel zu beenden, das jetzt öffentlich zu machen."

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann äußerte sich zurückhaltend zur Koalitionskrise. "Das ist eine Sache, die die Koalition intern bewerten muss", sagte er. Aber das Außenbild, das das Land gerade abgebe, sei nicht das beste. Mit Hilfe der CDU können die beiden Medienstaatsverträge im Landtag durchkommen.

Keine eigene Mehrheit für Koalition

Die SPD/BSW-Koalition stimmte bei einer Vorentscheidung im Hauptausschuss zu den Staatsverträgen nicht einheitlich. Während BSW-Fraktionschef Lüders mit Nein stimmte, votierte BSW-Finanzminister Crumbach wie SPD und CDU mit Ja. Die Verträge fanden nur dank der CDU eine Mehrheit. Die AfD lehnte ab. Die SPD zeigt sich bisher tolerant. SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann warnt, irgendwann gebe es eine rote Linie. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:46 Uhr
6 min.
Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
Bislang können Waren unter 150 Euro zollfrei in die EU importiert werden.
Auf Temu, Shein und auch Amazon und Co sind oftmals sehr günstige Produkte zu bestellen und kommen bislang oft zollfrei in die EU. Damit soll schneller als gedacht Schluss sein.
von Katharina Redanz und Christian Rothenberg, dpa
09.11.2025
4 min.
Koalitionskrise Brandenburg: BSW lenkt im ersten Schritt ein
Die SPD/BSW-Koalition - darunter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders - berät über zwei umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Also alles paletti?
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Krise in Brandenburg: Vier BSW-Abgeordnete verlassen Partei
Vier BSW-Landtagsabgeordnete aus Brandenburg treten aus der Partei aus - darunter Jouleen Gruhn und André von Ossowski. (Archivbild)
Paukenschlag in der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg: Nach einem internen Streit verlassen vier Abgeordnete aus dem BSW die Partei. Warum gehen sie und wie geht es weiter?
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
Mehr Artikel