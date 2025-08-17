Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ulrich Mäurer kündigte seinen vorzeitigen Rücktritt als Innensenator an. (Archivfoto)
Ulrich Mäurer kündigte seinen vorzeitigen Rücktritt als Innensenator an. (Archivfoto) Bild: Lino Mirgeler/dpa
Der SPD-Politiker wird sich von seinem Amt zurückziehen. (Archivfoto)
Der SPD-Politiker wird sich von seinem Amt zurückziehen. (Archivfoto) Bild: Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Die Nachfolge für Innensenator Ulrich Mäurer soll schon feststehen. (Archivfoto)
Die Nachfolge für Innensenator Ulrich Mäurer soll schon feststehen. (Archivfoto) Bild: Sina Schuldt/dpa
Ulrich Mäurer kündigte seinen vorzeitigen Rücktritt als Innensenator an. (Archivfoto)
Ulrich Mäurer kündigte seinen vorzeitigen Rücktritt als Innensenator an. (Archivfoto) Bild: Lino Mirgeler/dpa
Der SPD-Politiker wird sich von seinem Amt zurückziehen. (Archivfoto)
Der SPD-Politiker wird sich von seinem Amt zurückziehen. (Archivfoto) Bild: Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Die Nachfolge für Innensenator Ulrich Mäurer soll schon feststehen. (Archivfoto)
Die Nachfolge für Innensenator Ulrich Mäurer soll schon feststehen. (Archivfoto) Bild: Sina Schuldt/dpa
Deutschland
Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hört Ende des Jahres auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SPD-Politiker Ulrich Mäurer ist der dienstälteste Innensenator Bremens. Nun hat der Vorsitzende der Innenministerkonferenz eine Entscheidung getroffen.

Bremen.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will sein Amt Ende des Jahres an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben. Das sagte sein Sprecher auf dpa-Nachfrage. Zuerst hatte der "Weser Kurier" darüber berichtet. 

In einem Schreiben an den Landesvorstand und die Fraktion der Bremer SPD erklärte Mäurer seine Entscheidung. "Ich bin in diesem Sommer 74 Jahre alt geworden. Irgendwann muss man auch Platz für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin machen", heißt es darin. Das Schreiben liegt der dpa vor. Die Übergabe müsse umsichtig organisiert werden, so der Innensenator. "Zudem muss der oder die Neue genügend Zeit bis zur nächsten Wahl im Frühjahr 2027 haben, um eigene Akzente zu setzen und seinerseits Vertrauen bei den Bremerinnen und Bremern zu gewinnen." 

Dienstältester Innensenator Bremens

Mäurer ist derzeit und bis zum Ende des Jahres Vorsitzender der Innenministerkonferenz. "Diese Aufgabe erfordert nochmals meinen vollen Einsatz", schrieb er. Mit fünf Legislaturperioden unter drei Senatspräsidenten sei er inzwischen der dienstälteste Innensenator Bremens.

Der SPD-Politiker ist das Urgestein im Bremer Senat. Der Jurist ist seit 2008 Senator für Inneres und Sport, damals übernahm er das Amt von Willi Lemke (SPD). Schon vor seiner Wiederernennung zum Innensenator im vergangenen Jahr gab es hartnäckige Gerüchte, Mäurer werde das Amt lediglich für eine halbe Legislaturperiode übernehmen. Die Landtagswahl in Bremen ist turnusgemäß im Frühjahr 2027.

Mäurer wurde im Juli 1951 in der rheinland-pfälzischen Stadt Höhr-Grenzhausen nördlich von Koblenz geboren. Er studierte Jura in Marburg und Bremen und arbeitete schließlich in der bremischen Verwaltung. Im August 1988 übernahm er die Abteilungsleitung in der Dienststelle des Senators für Justiz und Verfassung, später wurde er Staatsrat und im Jahr 2008 selbst Senator. Mäurer ist verheiratet und hat zwei Kinder. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
19.08.2025
2 min.
Wechsel an der Führungsspitze der Digitalbank N26
N26-Mitbegründer Valentin Stalf wird sich aus dem operativen Führungsgeschäft der Digitalbank zurückziehen.
Valentin Stalf, der Mitbegründer der Neo-Bank N26, gehört bislang zu den Topstars der deutschen Techszene. Nach Kritik an seiner Managerrolle zieht der Wiener sich nun als CEO zurück.
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
18.08.2025
3 min.
Regierung: 211 Afghanen aus Aufnahmeprogramm abgeschoben
Erst werden die Afghaninnen und Afghanen in Abschiebezentren gebracht, dann geht es zurück in die alte Heimat. (Archivfoto)
Pakistan hat Dutzende Menschen aus dem Bundesaufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen in ihr Heimatland zurückgeschickt. Das Auswärtige Amt setzt sich für sie ein. Ein SPD-Politiker erwartet mehr.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
Mehr Artikel