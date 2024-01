Bündnis beklagt "dramatischen Mangel" an sozialem Wohnraum

Seit Jahren nimmt in Deutschland die Zahl der Sozialwohnungen ab. Dies hat nicht nur Folgen für wohnungssuchende Menschen mit wenig Geld, sondern laut einer Studie auch für die Finanzen des Staates.

Berlin.

Ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchenverbänden sieht einen "dramatischen Mangel" an sozialem Wohnraum in Deutschland. Die konkreten Zahlen - auch für die einzelnen Bundesländer - sollen heute bei einer Online-Pressekonferenz in Berlin vorgestellt werden. Grundlage dafür ist eine Studie des Pestel-Instituts in Hannover.