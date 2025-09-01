Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
CDA-Chef Radtke schlägt eine Anhebung der Reichensteuer vor.
CDA-Chef Radtke schlägt eine Anhebung der Reichensteuer vor. Bild: Fabian Strauch/dpa
CDA-Chef Radtke schlägt eine Anhebung der Reichensteuer vor.
CDA-Chef Radtke schlägt eine Anhebung der Reichensteuer vor. Bild: Fabian Strauch/dpa
Deutschland
CDU-Arbeitnehmer mit neuen Steuervorschlägen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Bundeshaushalt fehlen bald absehbar Milliarden. Reicht da ein schwieriger Sparkurs aus? Der Kanzler hat sich gegen Steuererhöhungen gewandt - aber nun kommen weitere Ideen aus Unionsreihen.

Berlin.

Die Debatte über mögliche zusätzliche Steuereinnahmen zum Stopfen von Haushaltslöchern geht auch nach einer prinzipiellen Absage von Kanzler Friedrich Merz (CDU) weiter, selbst in den Reihen der Union. Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Wir müssen schon aus Gerechtigkeitsgründen dringend die großen Schlupflöcher bei der Erbschaftsteuer schließen." 

Der CDU-Politiker schlug außerdem grundsätzlich vor: "Die Reichensteuer könnte ein wenig angehoben, der Mittelstandsbauch im Tarif, der Normalverdiener besonders stark belastet, dafür abgeschmolzen werden." Radtke fügte hinzu, darüber habe man bei der Erarbeitung des neuen CDU-Grundsatzprogramms parteiintern ja auch ausführlich diskutiert.

Kanzler verweist auf Koalitionsvertrag

Merz hatte Überlegungen zu Steuererhöhungen erst am Wochenende eine Absage erteilt. Union und SPD hätten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden, sagte der CDU-Vorsitzende im "Berlin direkt Sommerinterview" des ZDF. "Dieser Koalitionsvertrag gilt." 

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte nicht ausgeschlossen, dass Steuern für Spitzenverdiener und Vermögende erhöht werden könnten, um eine absehbare Lücke von mehr als 30 Milliarden Euro im Etat 2027 zu schließen. "Da wird keine Option vom Tisch genommen", machte er deutlich. Darüber wird seit einigen Wochen diskutiert.

Die Spitzen von CDU und CSU lehnen dies bisher strikt ab. Allerdings hatte auch der CDU-Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt bereits in der "Bild"-Zeitung gesagt: "Ich halte es persönlich für vertretbar, die sogenannte Reichensteuer zu erhöhen – aber nur, wenn im Gegenzug notwendige Sozialreformen umgesetzt werden." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
31.08.2025
2 min.
Merz lehnt Steuererhöhungen ab
Merz und Söder hätten einen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen nicht unterschrieben, sagt der Kanzler. (Archivbild)
Im Bundesetat drohen bald größere Milliardenlücken - reicht da ein Sparkurs aus? Von einer anderen Option will der Kanzler weiterhin nichts wissen.
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
5 min.
Merz will fünf Milliarden beim Bürgergeld sparen
Im Kanzleramt will sich die Koalition einige Projekte vornehmen (Foto: Archiv).
Der Kanzler hält Einschnitte bei den Sozialsystemen für nötig. Kurz vor einem Spitzentreffen mit der SPD legt Friedrich Merz nach - mit einer konkreten Milliarden-Vorgabe.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel