DDR-Bürgerrechtlerin Lengsfeld hat CDU verlassen

Vera Lengsfeld möchte nicht mehr Mitglied in politischen Parteien sein. "Ich halte das Parteiensystem auch für überholt", so die frühere DDR-Bürgerrechtlerin.

Berlin/Erfurt.

Die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld ist nach vielen Jahren kein Mitglied der CDU mehr. Sie habe am Donnerstag ihren Austritt aus der Partei erklärt, sagte die 71-Jährige auf Anfrage. Eine Mitgliedschaft in einer anderen Partei schloss sie aus. "Ich halte das Parteiensystem auch für überholt", so Lengsfeld. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über den Austritt berichtet.