Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer alt wird, wird häufiger krank. Eine alternde Bevölkerung bedeutet für die Krankenkassen stark steigende Ausgaben. (Symbolbild)
Wer alt wird, wird häufiger krank. Eine alternde Bevölkerung bedeutet für die Krankenkassen stark steigende Ausgaben. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Wer alt wird, wird häufiger krank. Eine alternde Bevölkerung bedeutet für die Krankenkassen stark steigende Ausgaben. (Symbolbild)
Wer alt wird, wird häufiger krank. Eine alternde Bevölkerung bedeutet für die Krankenkassen stark steigende Ausgaben. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Deutschland
Deloitte: Defizit der Krankenkassen wird massiv steigen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass eine alternde Bevölkerung das Gesundheitswesen an seine Grenzen bringt, ist seit Jahrzehnten bekannt. Den Krankenkassen droht nach einer neuen Berechnung eine Kostenspirale großen Ausmaßes.

München.

Auf die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutschland kommen nach Berechnungen der Unternehmensberatung Deloitte schnell wachsende Defizite in zwei- bis dreistelliger Milliardenhöhe zu. Daran ändern nach Einschätzung der Berater auch die bislang von der Bundesregierung angedachten Sparmaßnahmen nichts. Ohne schnelle und tiefgreifende Reformen könnte sich das Einnahmedefizit der GKV im Jahr 2030 demnach bereits auf eine Summe von 89 bis 98 Milliarden Euro belaufen. Der Sozialverband Deutschland forderte höhere Steuerzuschüsse, um das Finanzloch zu stopfen. 

Prognose: Das Loch wird größer und größer

Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres sind die Ausgaben der gesetzlichen Kassen demnach weit überdurchschnittlich um 7,8 Prozent gestiegen. Für die unmittelbare Zukunft rechnen die Autoren der Studie damit, dass die Kassen ihre Zusatzbeiträge im kommenden Jahr um 0,4 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent erhöhen müssen. Ohne Zusatzbeiträge würde sich das Finanzloch der gesetzlichen Kassen im nächsten Jahr laut Deloitte-Berechnung auf ein 56 Milliarden Euro vergrößern.

Langfristig sind die Aussichten für das Gesundheitswesen demnach noch viel düsterer: Auch wenn die Bundesregierung neben sämtlichen im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen weitere Einsparungen beschließen sollte, könnte sich die finanzielle Unterdeckung der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2050 laut Deloitte bereits auf einen geschätzten Betrag zwischen gut 140 und über 300 Milliarden Euro belaufen.

Bevölkerung wird älter und kranker, neue Therapien steigern die Kosten 

Die Gründe: Einerseits altert die Bevölkerung, die Zahl der aktiven Arbeitnehmer sinkt. Die Kosten wiederum werden der Studie zufolge nicht nur steigen, weil ältere Menschen häufiger krank sind, sondern auch, weil der medizinische Fortschritt teuer ist und neue Medikamente und Behandlungsmethoden viel Geld verschlingen. Als Beispiele nennen die Gesundheitsfachleute des Unternehmens Gen- und Zelltherapien sowie Medikamente gegen Nervenkrankheiten oder Übergewicht. 

Die Autoren bringen eine ganze Reihe möglicher Gegenmaßnahmen ins Gespräch, um die Kostenspirale in den Griff zu bekommen. Dazu zählen neben Sparmaßnahmen und Einnahmeverbesserungen im Gesundheitswesen selbst auch eine höhere Besteuerung ungesunder Lebensmittel, höhere Eigenbeteiligung der Bevölkerung an den Gesundheitskosten und Steuervorteile für einen gesunden Lebensstil.

Der Sozialverband Deutschland nannte die Berechnungen besorgniserregend. "Statt aber immer nur Kürzungs- und Einsparungsdebatten zu führen, sollte zunächst der Bund endlich die Unterfinanzierung von versicherungsfremden Leistungen aus Steuermitteln beenden und angemessen refinanzieren", sagte die Verbandsvorsitzende Michaela Engelmeier. "Die Einnahmebasis muss verbessert werden und die Versicherung insgesamt solidarischer ausgestaltet werden. Wir brauchen eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen", forderte Engelmeier mit Blick auf die neben den gesetzlichen Kassen existierende private Krankenversicherung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.10.2025
4 min.
Sparpaket gegen höhere Krankenkassenbeiträge
Ministerin Warken will Beitragserhöhungen abwenden. (Archivbild)
Die Bundesregierung will noch verhindern, dass die Krankenversicherung für Millionen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler schon wieder teurer wird. Die Zeit drängt. Nun sind konkrete Vorschläge da.
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
03.10.2025
4 min.
Digitaler Wegweiser zu schnelleren Arztterminen?
Warten gehört für viele Kassenpatienten bei Praxen dazu. (Archivbild)
Manchmal dauert es Wochen, bis Versicherte in eine Sprechstunde gehen können, vor allem bei Fachärzten. Und viele Praxen sind überlastet. Kann eine Art digitale Pforte helfen, dass es gezielter geht?
Sascha Meyer und Basil Wegener, dpa
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
Mehr Artikel