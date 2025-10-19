Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der deutsche Botschafter hatte der georgischen Regierung öffentlich einen autoritären Kurs vorgeworfen und Prozesse gegen Oppositionelle besucht. (Archivbild)
Der deutsche Botschafter hatte der georgischen Regierung öffentlich einen autoritären Kurs vorgeworfen und Prozesse gegen Oppositionelle besucht. (Archivbild) Bild: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa
Der deutsche Botschafter hatte der georgischen Regierung öffentlich einen autoritären Kurs vorgeworfen und Prozesse gegen Oppositionelle besucht. (Archivbild)
Der deutsche Botschafter hatte der georgischen Regierung öffentlich einen autoritären Kurs vorgeworfen und Prozesse gegen Oppositionelle besucht. (Archivbild) Bild: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa
Deutschland
Deutscher Botschafter verlässt vorübergehend Georgien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Botschafter Fischer verlässt Georgien vorerst. Das Auswärtige Amt spricht von Hetze gegen die EU, Deutschland und ihn persönlich.

Berlin/Tiflis.

Die Bundesregierung ruft ihren Botschafter in Georgien, Peter Fischer, vorübergehend nach Deutschland zurück. Wie das Auswärtige Amt auf X mitteilte, wurde Fischer zu Konsultationen zurückgerufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das Auswärtige Amt warf der georgischen Regierung vor, seit Monaten gegen die EU, Deutschland und auch den Botschafter persönlich zu hetzen. 

Bereits vor gut zwei Wochen hatte das Auswärtige Amt bei der Geschäftsträgerin der Botschaft Georgiens in Berlin gegen den Umgang mit dem deutschen Botschafter protestiert. Regierungschef Irakli Kobachidse hatte Fischer Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes vorgeworfen. Hintergrund war die wiederholte öffentliche Kritik des Diplomaten an einem autoritären Kurs der georgischen Regierung. Nicht zuletzt zog der Diplomat durch den Besuch von Gerichtsverhandlungen gegen Oppositionelle Ärger auf sich. Fischer war vom Außenministerium in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) deshalb Ende September auch einbestellt worden. 

Georgische Regierung wendet sich von EU ab

Im Herbst 2024 hatte sich die Regierungspartei Georgischer Traum nach der umstrittenen Parlamentswahl zur Siegerin erklärt. Als Kobachidse dann auch noch die in der georgischen Verfassung verankerte EU-Annäherung aussetzte, gab es wochenlang Massendemonstrationen vor allem in Tiflis, aber auch in anderen Städten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
19.10.2025
3 min.
Kolumbien wirft USA Mord an Fischer in eigenem Seegebiet vor
Kolumbiens Präsident Gustavo Petro wirft den USA vor, in kolumbianischen Gewässern einen Unschuldigen getötet zu haben. (Archivbild)
Vor der kolumbianischen Küste wird im September ein Fischerboot bombardiert. Nun erhebt der Präsident des Landes mehrere schwere Vorwürfe gegen die USA. Deren Präsident geht direkt zum Angriff über.
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
15.10.2025
4 min.
US-Regierung entzieht Deutschem Visa wegen Aussagen zu Kirk
Charlie Kirk wurde im vergangenen Monat erschossen. (Archivbild)
Mehr als einen Monat nach dem Tod Charlie Kirks ehrt Trump den rechten Aktivisten. Fast zeitgleich macht sein Außenministerium mit einer Drohung Ernst.
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
Mehr Artikel