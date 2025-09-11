Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eurofighter sind bereits jetzt im polnischen Luftraum im Einsatz
Eurofighter sind bereits jetzt im polnischen Luftraum im Einsatz Bild: Christoph Reichwein/dpa
Eurofighter sind bereits jetzt im polnischen Luftraum im Einsatz
Eurofighter sind bereits jetzt im polnischen Luftraum im Einsatz Bild: Christoph Reichwein/dpa
Deutschland
Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kanzler Merz hat das russische Eindringen in den Nato-Luftraum mit Drohnen als "ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa" bezeichnet. Jetzt reagiert die Bundesregierung darauf.

Berlin.

Als Reaktion auf die Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen verstärkt Deutschland seine Beteiligung am Schutz der Nato-Ostgrenze. Die Überwachung des Luftraums über Polen durch deutsche Kampfjets wird verlängert und ausgeweitet, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte.

Zahl der Kampfjets wird von zwei auf vier verdoppelt

Die Bundeswehr ist bereits jetzt mit zwei in Rostock-Laage stationierten Eurofighter-Kampfjets über Polen im Einsatz. Die Anzahl der Flieger werde nun auf vier verdoppelt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Außerdem werde der bisher nur bis zum 30. September geplante Einsatz zunächst bis zum 31. Dezember verlängert. 

Kornelius fügte hinzu, dass die Bundesregierung auch ihre Unterstützung für die Ukraine intensivieren werde. Einzelheiten dazu nannte er nicht. In der EU werde Deutschland auf eine schnelle Verabschiedung eines "robusten 19. Sanktionspakets" hinarbeiten, um Russland weiter unter Druck zu setzen.

Merz sieht "ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa"

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bereits am Mittwoch erklärt, dass er die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen nicht für ein Versehen halte. Er sehe in diesen Vorfällen "eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa".

Merz sprach von einer "neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen". Die Nato-Luftabwehr habe zwar funktioniert, aber nicht so gut, wie sie hätte funktionieren müssen. "Das wird Diskussionen in der Nato auslösen. Das wird Diskussionen natürlich auch in der Europäischen Union auslösen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
12.09.2025
2 min.
Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein
Die Einbestellung eines Botschafters ins Auswärtige Amt gilt als deutliche Form des Protests. (Archivbild)
Kanzler Merz hat das Eindringen russischer Drohnen in den Nato-Luftraum als "ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa" bezeichnet. Jetzt verschärft die Regierung ihren Protest.
10.09.2025
2 min.
Russische Drohnen über Polen: Merz glaubt nicht an Versehen
Kanzler Merz kommentiert das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum mit deutlichen Worten.
Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum alarmiert auch die Bundesregierung. Der Kanzler sieht "eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa".
13:56 Uhr
2 min.
Motocross-Sachsenmeisterschaft: Erzgebirger sichert sich beim Saisonfinale den Titel
Die Youngsters der Klasse bis 125 ccm kurz nach dem Start.
Beim 29. Ansprunger Motocross sind die letzten Punkte der Meisterschaft vergeben worden. Dabei war ein junger Venusberger so schnell unterwegs, dass ihm der große Wurf gelang.
Andreas Bauer
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel