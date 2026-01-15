Diese Sparideen der Krankenhäuser sollen weitere Beitragserhöhungen verhindern

Deutschland
Weniger Krankenkassen, Verbände und Bürokratie, höhere Eigenbeteiligung: Die Krankenhausgesellschaft stellt Sparvorschläge vor, die nicht nur die eigenen Häuser betreffen
Damit die Kassenbeiträge nicht noch weiter steigen, sammelt derzeit eine von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzte Kommission Sparvorschläge, die Ende März vorgestellt werden sollen. Es geht um einen zweistelligen Milliardenbetrag. Am Donnerstag präsentierte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) eigene Ideen, die nicht nur...
