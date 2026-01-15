MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Symbolbild/Julian Stratenschulte/dpa
Bild: Symbolbild/Julian Stratenschulte/dpa
Deutschland
Diese Sparideen der Krankenhäuser sollen weitere Beitragserhöhungen verhindern
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weniger Krankenkassen, Verbände und Bürokratie, höhere Eigenbeteiligung: Die Krankenhausgesellschaft stellt Sparvorschläge vor, die nicht nur die eigenen Häuser betreffen

Damit die Kassenbeiträge nicht noch weiter steigen, sammelt derzeit eine von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzte Kommission Sparvorschläge, die Ende März vorgestellt werden sollen. Es geht um einen zweistelligen Milliardenbetrag. Am Donnerstag präsentierte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) eigene Ideen, die nicht nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
29.12.2025
5 min.
Drei Euro pro Praxisbesuch? Breite Ablehnung
Könnte eine Gebühr unnötige Arztbesuche verringern? (Archivbild)
Wie sind steigende Milliardenkosten für die medizinische Versorgung zu begrenzen? Vorschläge von Kassenärzten und Kliniken zielen auf mehr eigene Zahlungen der Patienten. Das trifft auf Widerspruch.
Sascha Meyer und Bettina Grachtrup, dpa
18.12.2025
11 min.
Warum die Kassenbeiträge ständig steigen, das aber nicht die Probleme löst
Unterschiedliche Kassenkarten, überall fast gleiche Leistungen.
Deutschland lässt sich die Gesundheitsversorgung täglich eine Milliarde Euro kosten - Tendenz steigend. Doch für viele ist die Belastungsgrenze erreicht. Mit Klein-klein-Sparvorschlägen ist das bisherige System nicht zu retten.
Katrin Saft
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
Mehr Artikel