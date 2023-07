Dürr - dürrer - Deutschland?

Am 1. Mai sah Deutschland harmlos aus. Jedenfalls auf den Dürrekarten, die der Computer von Andreas Marx jede Nacht aufs Neue ausspuckt. Im März und April hatte es ordentlich geregnet. Hier und da leuchteten zwar noch bedrohlich rote Flecken. In der Lausitz etwa oder in der Magdeburger Börde. Aber der größte Teil des Landes war hellgelb bis...