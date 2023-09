Dürr will FDP-Fraktionschef im Bundestag bleiben

Christian Dürr steht seit zwei Jahren an der Spitze der 92 FDP-Abgeordneten. Wenn es nach ihm geht, soll das auch so bleiben.

Berlin.

Christian Dürr will auch in der zweiten Hälfte der Wahlperiode Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion bleiben. Das kündigte der 46-Jährige in der Fraktionssitzung in Berlin an.