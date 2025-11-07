Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband findet die elektronische Patientenakte gut, bemängelt aber die technische Umsetzung. (Symbolbild)
Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband findet die elektronische Patientenakte gut, bemängelt aber die technische Umsetzung. (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa
Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband findet die elektronische Patientenakte gut, bemängelt aber die technische Umsetzung. (Symbolbild)
Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband findet die elektronische Patientenakte gut, bemängelt aber die technische Umsetzung. (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa
Deutschland
E-Patientenakte – Hausärzte kritisieren technische Umsetzung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gesundheitsdaten wie Befunde und Laborwerte müssen seit dem 1. Oktober auch in digitale Akten geladen werden. Hausärzte halten das System nicht für ausgereift.

Berlin.

Die Hausärzte hadern weiter mit der elektronischen Patientenakte. "Für die Idee gebe ich die Note "sehr gut", für die Ausführung durch die Krankenkassen, die Industrie und die Digitalagentur Gematik die Note "mangelhaft"", sagte die Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Nicola Buhlinger-Göpfarth, der "Rheinischen Post" (Samstag). "Drei Viertel der Praxen berichten in einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung von technischen Problemen in den letzten Monaten. So zerstört man Vertrauen."

Seit dem 1. Oktober sind Gesundheitseinrichtungen verpflichtet, wichtige Daten wie Befunde oder Laborwerte in die E-Akten einzustellen. Sie können Patienten ein Leben lang begleiten und sollen zu besseren Behandlungen beitragen.

Falsche Diagnosen in den Akten "kein Massenproblem"

Buhlinger-Göpfarth wies Vorwürfe zurück, dass die Patientenakten (ePA) massenhaft falsche Diagnose enthielten: "Wir Ärzte versorgen über 500 Millionen Fälle pro Jahr in unseren Praxen, da sind bestimmt in Einzelfällen Diagnosen auch mal falsch eingegeben oder veraltet", sagte sie. "Mehr Transparenz durch die ePA ist da gut. Aber das ist doch kein Massenproblem."

Von der Bundesregierung wünscht sich die Verbandschefin die schnelle Einführung eines Hausarzt-Systems: "Unser Vorschlag: Wer zuerst zum Hausarzt geht, bekommt, wenn nötig, schneller einen Termin beim Facharzt. Das ist ein guter Anreiz", sagte sie. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.10.2025
16 min.
Elektronische Patientenakte ab jetzt für Ärzte Pflicht: Die wichtigsten Fragen und Antworten aus Patientensicht
Niedergelassen Mediziner erhalten automatisch Zugriff auf die ePA eines Patienten.
Befunde werden jetzt digital in eine e-Akte geladen. Doch viele Patienten wissen nicht, wie sie an ihre Akte kommen, wie diese funktioniert und welche Rechte sie haben. Eine Anleitung.
Kornelia Noack
29.09.2025
4 min.
Wo die digitale Patientenakte in Mittelsachsen zur Praxis gehört
Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte. Das ist ab 1. Oktober Pflicht.
Ab 1. Oktober sind Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken verpflichtet, die elektronische Patientenakte zu füllen. Das klappt vielerorts jetzt schon. Doch an einigen Stellen braucht es mehr Zeit.
Jan Leißner
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
Mehr Artikel