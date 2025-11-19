Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die elektronische Fußfessel soll bei gewalttätigen Ex-Partnern oder Angehörigen ein Signal senden, wenn sich der Täter - bewusst oder unbewusst - dem Opfer nähert. (Symbolbild)
Die elektronische Fußfessel soll bei gewalttätigen Ex-Partnern oder Angehörigen ein Signal senden, wenn sich der Täter - bewusst oder unbewusst - dem Opfer nähert. (Symbolbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Die elektronische Fußfessel soll bei gewalttätigen Ex-Partnern oder Angehörigen ein Signal senden, wenn sich der Täter - bewusst oder unbewusst - dem Opfer nähert. (Symbolbild)
Die elektronische Fußfessel soll bei gewalttätigen Ex-Partnern oder Angehörigen ein Signal senden, wenn sich der Täter - bewusst oder unbewusst - dem Opfer nähert. (Symbolbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Deutschland
Elektronische Fußfessel für gewalttätige Ex-Partner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Künftig können Familiengerichte gewalttätigen Ex-Partnern eine elektronische Aufenthaltsüberwachung anordnen. Was der Gesetzentwurf zur sogenannten Fußfessel noch vorsieht.

Berlin.

Opfer häuslicher Gewalt sollen künftig durch eine elektronische Fußfessel für den Täter besser geschützt werden. Einen Gesetzentwurf dazu hat das Bundeskabinett beschlossen. Er sieht vor, dass Familiengerichte die Täter zum Tragen eines solchen Geräts zur Standortbestimmung verpflichten können. "Es geht uns darum, vor allem Frauen vor häuslicher Gewalt besser zu schützen und Taten zu verhindern", sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) im Sender n-tv.

Opfer wird automatisch gewarnt

Nähert sich der Täter - wissentlich oder unwissentlich -, wird das Opfer über ein Empfangsgerät gewarnt und kann sich gegebenenfalls rechtzeitig in Sicherheit bringen oder Unterstützung suchen. Auch die Polizei soll automatisch alarmiert werden, wenn sich ein Täter nähert. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist den Plänen der Bundesregierung zufolge nur in Hochrisikofällen einzusetzen.

Die geplante Reform des Gewaltschutzgesetzes sieht außerdem vor, dass das Familiengericht den Täter nach einer Körperverletzung oder einer ernsthaften Drohung mit einer solchen Verletzung zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder einer Gewaltpräventionsberatung verpflichten kann. 

Einige Bundesländer haben den Einsatz der elektronischen Fußfessel zum Schutz vor häuslicher Gewalt für einen begrenzten Zeitraum bereits in ihren jeweiligen Polizeigesetzen verankert. Dennoch gab es auch seitens der Länder den Wunsch nach einer bundesgesetzlichen Regelung im Gewaltschutzgesetz.

Höhere Strafe bei Verstößen möglich

Auch solle der Strafrahmen für Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz erhöht werden: von einer Geldstrafe oder höchstens zwei Jahren Freiheitsstrafe wie bislang auf eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

Der Entwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht vor, dass der Antrag auf elektronische Aufenthaltsüberwachung beim Familiengericht gestellt wird. (Archivbild)
Der Entwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht vor, dass der Antrag auf elektronische Aufenthaltsüberwachung beim Familiengericht gestellt wird. (Archivbild) Bild: Jennifer Brückner/dpa
Der Entwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht vor, dass der Antrag auf elektronische Aufenthaltsüberwachung beim Familiengericht gestellt wird. (Archivbild)
Der Entwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht vor, dass der Antrag auf elektronische Aufenthaltsüberwachung beim Familiengericht gestellt wird. (Archivbild) Bild: Jennifer Brückner/dpa

Die Pläne der Bundesregierung orientieren sich am sogenannten spanischen Modell. "Wir haben gesehen, dass das in Spanien sehr wirkungsvoll ist", sagte Justizministerin Hubig. "Man konnte wirklich Menschenleben retten." Auch Frankreich und die Schweiz sind dem Gesetzentwurf zufolge inzwischen dem spanischen Beispiel gefolgt.

Partnerschaftsgewalt: Fast 80 Prozent der Opfer weiblich

Von häuslicher Gewalt sind vor allem Frauen betroffen. 2024 gab es nach Daten des Bundeskriminalamts (BKA) insgesamt 171.069 Opfer von Partnerschaftsgewalt, davon waren 135.713 weiblich. Das entspricht einem Anteil von 79,3 Prozent. 

Hubig hat noch weitere Neuregelungen im Blick. Sie will etwa, dass Familiengerichte künftig häusliche Gewalt, die sich nicht direkt gegen das Kind, sondern gegen die Mutter richtet, bei Entscheidungen über das Sorge- und Umgangsrecht grundsätzlich berücksichtigen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
07.11.2025
3 min.
Bundesjustizministerin will Voyeurismus strafbar machen
Hubig will gegen voyeuristische Aufnahmen vorgehen.
Mit der Kamera genau auf den Po einer Joggerin halten - bislang ist das nicht strafbar. Die Bundesjustizministerin will klare Grenzen setzen. Die Ressortchefs der Länder sind dagegen uneins.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
21.11.2025
2 min.
Gewalt gegen Frauen nimmt zu: Hubig kündigt Reformen an
Von häuslicher Gewalt sind vor allem Frauen und Mädchen betroffen. (Symbolbild)
Die meisten Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen. Um sie besser zu schützen, kündigt die Justizministerin nach der Fußfessel weitere Maßnahmen an. Was die SPD-Politikerin in Aussicht stellt.
Mehr Artikel