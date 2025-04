Evangelische Landeskirchen verzeichnen weniger Austritte

Die evangelische Kirche in Deutschland schrumpft weiter - auch wenn sich weniger Mitglieder zum Austritt entscheiden. Vor allem der Rückgang bei den Taufen besorgt die EKD-Ratsvorsitzende.

Hannover.

Die Zahl der evangelischen Christen in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Zum Ende des vergangenen Jahres gehörten rund 18 Millionen Menschen einer der 20 Landeskirchen an, wie die Evangelische Kirche in Deutschland in Hannover mitteilte - knapp 500.000 weniger als ein Jahr zuvor. Vor zehn Jahren waren noch mehr als 22 Millionen Menschen Mitglied einer Landeskirche.