Fachkräftemangel: Verband fordert Entlastung von Lehrern

Der Deutsche Lehrerverband warnt vor den Auswirkungen des akuten Lehrermangels. Präsident Stefan Düll sieht besonders die geplante Reduzierung von Pflichtstunden kritisch.

Berlin.

Stefan Düll, der seit dem 1. Juli Präsident des Deutschen Lehrerverbands ist, bezeichnet den Lehrermangel als "gravierend". Er räumt ein, dass der Mangel auch nicht kurzfristig zu beheben sei, auch nicht mit Quereinsteigern. Es werde eine Durststrecke geben. Er warnt zugleich vor Überlegungen einiger Bundesländer, wegen des Lehrermangels die Pflichtstundenzahl zu senken. Damit gerate man in eine Abwärtsspirale bei der Qualität des Unterrichts. "Das kann man unter keinen Umständen so laufen lassen", so Düll.