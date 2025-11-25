Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gespräche von Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende und Co-Parteichefin der AfD, mit Unternehmern finden nach Angaben ihres Sprechers bislang meist im vertraulichen Rahmen statt.
Die Gespräche von Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende und Co-Parteichefin der AfD, mit Unternehmern finden nach Angaben ihres Sprechers bislang meist im vertraulichen Rahmen statt. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die AfD begrüßt die Entscheidung des Verbandes Die Familienunternehmer. (Archivbild)
Die AfD begrüßt die Entscheidung des Verbandes Die Familienunternehmer. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Ralf Wintergerst, ist Präsident des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom. (Archivbild)
Ralf Wintergerst, ist Präsident des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Gespräche von Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende und Co-Parteichefin der AfD, mit Unternehmern finden nach Angaben ihres Sprechers bislang meist im vertraulichen Rahmen statt.
Die Gespräche von Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende und Co-Parteichefin der AfD, mit Unternehmern finden nach Angaben ihres Sprechers bislang meist im vertraulichen Rahmen statt. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die AfD begrüßt die Entscheidung des Verbandes Die Familienunternehmer. (Archivbild)
Die AfD begrüßt die Entscheidung des Verbandes Die Familienunternehmer. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Ralf Wintergerst, ist Präsident des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom. (Archivbild)
Ralf Wintergerst, ist Präsident des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa
Deutschland
Familienunternehmer laden AfD ein – Appell der Grünen
Von Anne-Beatrice Clasmann, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Familienunternehmer haben zu einer Veranstaltung erstmalig AfD-Vertreter eingeladen. Wie reagieren andere Verbände und warum stellt die Deutsche Bank jetzt keine Räume mehr zur Verfügung?

Berlin.

Die neue Offenheit des Verbandes der Familienunternehmer gegenüber der AfD ist für andere Wirtschaftsverbände kein Anlass für einen Kurswechsel. Die Parteiführung rechnet jedoch damit, dass die Entscheidung mittelfristig dazu führen wird, dass mehr Unternehmer Kontakt zur AfD suchen werden. Die Grünen würden genau das gerne verhindern.

IW: AfD radikaler als ähnliche Parteien im Ausland

"Gegen die AfD sprechen eine Vielzahl von manifesten ökonomischen Gründen", sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, dem "Handelsblatt". Dennoch gelte: "Dass Unternehmen auf kommunaler Ebene über Standortfragen auch mit Vertretern der AfD, wenn sie dort in Verantwortung sind, sprechen, ist wohl unvermeidbar." Im Ausland werde oft nicht verstanden, dass die AfD - im Gegensatz zu den meisten anderen ähnlichen Parteien in Europa - "sich immer weiter radikalisiert hat". 

Weidel erwartet "weitere Lockerung" 

Die AfD-Parteivorsitzende, Alice Weidel, ist laut ihres Sprechers, Daniel Tapp, seit dem Einzug der AfD in den Bundestag 2017 "im regelmäßigen Austausch mit mittelständischen Unternehmen" sowie mit Vertretern von Industrie- und Handelskammern. "Aufgrund der Angst vor Ausgrenzung und Brandmarkung, finden die Gespräche meist im vertraulichen Rahmen statt", fügt er hinzu. Die Entscheidung des Verbandes der Familienunternehmer begrüße Weidel. "Wir rechnen damit, dass diese Entscheidung ein Auslöser für eine weitere Lockerung des Verhältnisses unterschiedlicher Unternehmen zur AfD sein wird." 

Die AfD begrüßt die Entscheidung des Verbandes Die Familienunternehmer. (Archivbild)
Die AfD begrüßt die Entscheidung des Verbandes Die Familienunternehmer. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die AfD begrüßt die Entscheidung des Verbandes Die Familienunternehmer. (Archivbild)
Die AfD begrüßt die Entscheidung des Verbandes Die Familienunternehmer. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa

Handwerkschef: Populismus schadet der Wirtschaft

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, betont im Gespräch mit dem Sender "Welt TV": "Das ist nicht die Aufgabe von Wirtschaftsvertretung, über politische Brandmauern zu entscheiden." Der Handwerksverband müsse schauen: "Wer steht für die Wirtschaft, was wird dafür getan?" Gleichzeitig gelte: "Und wir haben zu brandmarken, wenn Populismus der Wirtschaft schadet."

Digitalverband bleibt auf Abstand zur AfD

Das sieht der Verband der Digitalwirtschaft, Bitkom, anders. Die AfD sei "digitalpolitisch rückwärtsgewandt, gesellschaftlich auf Spaltung und Abgrenzung ausgerichtet und stellt den demokratischen Rechtsstaat in Frage", hieß es seitens des Verbandes. Man biete Politikerinnen und Politikern der AfD auf den Veranstaltungen und Digitalkonferenzen keine Plattform - "eine Änderung dieser grundsätzlichen Linie ist nicht geplant".

Ralf Wintergerst, ist Präsident des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom. (Archivbild)
Ralf Wintergerst, ist Präsident des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa
Ralf Wintergerst, ist Präsident des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom. (Archivbild)
Ralf Wintergerst, ist Präsident des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa

Der Verband Die Familienunternehmer hatte zu einem Parlamentarischen Abend in einer Niederlassung der Deutschen Bank in Berlin im Oktober erstmals auch Vertreter der AfD eingeladen. Die Präsidentin des Verbandes, Marie-Christine Ostermann, sagte dem "Handelsblatt", das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten sei mit dem jüngsten Parlamentarischen Abend aufgehoben worden. Bereits im Frühjahr sei im Verband beschlossen worden, "dass wir mit einzelnen AfD-Fachpolitikern ins Gespräch kommen", sagte sie. Die Partei müsse inhaltlich gestellt werden. In einer Mitteilung des Verbandes hieß es: "Wir Familienunternehmer wollen keine Regierung mit AfD-Beteiligung." 

Grünen-Abgeordnete: "Vorfeldorganisation des Kreml"

In einer gemeinsamen Erklärung üben die Grünen-Politiker Konstantin von Notz und Andreas Audretsch Kritik an der Kontaktaufnahme des Verbandes zur AfD: "Wir können uns schlicht nicht vorstellen, dass die Mitglieder im Verband der Familienunternehmen sich von diesem Agieren repräsentiert fühlen." Jedes Mitgliedsunternehmen, das eine Kooperation mit der Partei ablehne, sollte Ostermann nun "deutlich in die Schranken weisen". Die beiden Bundestagsabgeordneten betonen, gefährlich sei eine Zusammenarbeit auch aus folgendem Grund: "Die AfD betätigt sich immer wieder als Vorfeldorganisation des Kreml und anderer autoritärer Staaten."

Der Ökonom Marcel Fratzscher warnte davor, die AfD wie eine normale Partei zu behandeln. Dies "könnte erheblichen Schaden für die deutsche Wirtschaft im Ausland wie im Inland anrichten", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung dem "Handelsblatt". Verbände und Unternehmen dürften "politisch wie gesellschaftlich klare Positionen beziehen und diese öffentlich und sichtbar kommunizieren".

Deutsche Bank zieht die Reißleine

Eine praktische Folge der neuen Gesprächsbereitschaft des Familienunternehmer-Verbandes gegenüber der AfD ist, dass er sich für seinen nächsten Parlamentarischen Abend einen anderen Veranstaltungsort suchen muss. Denn die Deutsche Bank verweigert dem Verband eine weitere Nutzung. Man sei "übereingekommen, die Räumlichkeiten künftig dem Verband nicht mehr zur Verfügung zu stellen", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen. Zuvor hatten das "Handelsblatt" und andere Medien berichtet.

"Keine Kenntnis von der Gästeliste"

Ein Sprecher des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt bestätigt, dass das Institut die Berliner Räumlichkeiten für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt habe. Die Bank habe "aber keine Kenntnis von der Gästeliste und auch keinen Einfluss darauf" gehabt. Im Atrium der Deutschen-Bank-Filiale Unter den Linden finden immer wieder interne und externe Veranstaltungen statt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
AfD nach Steinmeier-Rede empört
AfD-Chef Tino Chrupalla spricht von Spaltung. (Archivbild)
Bundespräsident Steinmeier warnt in seiner Rede zum 9. November vor Demokratiefeinden. Die AfD erwähnt er nicht direkt, sie fühlt sich aber gemeint - und wirft Steinmeier Amtsmissbrauch vor.
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
07.11.2025
2 min.
AfD weist Landesverrat-Vorwurf wegen Russlandreise zurück
Weist Kritik aus der Union an der geplanten Russlandreise mehrerer AfD-Politiker zurück: AfD-Spitzenpolitiker Bernd Baumann.
Nach scharfem Gegenwind aus der Union verteidigt die AfD die geplante Russlandreise ihrer Delegation. Warum sie den Vorwurf des Landesverrats für unbegründet hält.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
17:00 Uhr
4 min.
Deutsche Enduro-Meisterin: Motorradrennfahrerin aus dem Erzgebirge glänzt auch im Gelände
Im Gelände fühlt sich Lucy Glöckner pudelwohl, wie ihre Top-Ergebnisse im Deutschen Enduro-Cup beweisen.
Mit ihrem Titelgewinn hat Lucy Glöckner im Geländesport auf Anhieb überzeugt. Neben dem richtigen Gefühl für die Maschine dürften dabei auch ihre Gene eine wichtige Rolle gespielt haben.
Thomas Fritzsch
17:00 Uhr
3 min.
Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche bringt Erfahrung und Torriecher für ESV Lok Zwickau II ein
Luke-Leon Neuper (links) spielte bis zur Vorsaison noch für die erste Mannschaft des ESV Lok Zwickau. Inzwischen ist er ein wichtiger Bestandteil der Westsachsenliga-Elf.
Mit seinem zweiten Doppelpack der Saison hatte Luke-Leon Neuper großen Anteil am Heimsieg gegen den Ebersbrunner SV. Für den Trainer ist er aber nicht nur deshalb ein wichtiger Führungsspieler.
Monty Gräßler
Mehr Artikel