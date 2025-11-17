Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen eines technischen Defektes am Flugzeug musste Bundesagrarminister Alois Rainer einen Flug in die USA umplanen.
Wegen eines technischen Defektes am Flugzeug musste Bundesagrarminister Alois Rainer einen Flug in die USA umplanen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Wegen eines technischen Defektes am Flugzeug musste Bundesagrarminister Alois Rainer einen Flug in die USA umplanen.
Wegen eines technischen Defektes am Flugzeug musste Bundesagrarminister Alois Rainer einen Flug in die USA umplanen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Deutschland
Flieger mit Minister Rainer dreht um - "technischer Defekt"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich wollte der Landwirtschaftsminister mit einer Maschine der Bundeswehr-Flugbereitschaft in die USA fliegen. Nach zwei Stunden in der Luft ist klar: Er muss umplanen.

Berlin.

Weiter Probleme mit der Bundeswehr-Flugbereitschaft: Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) musste am Montag auf dem Weg in die USA umkehren. Als Grund nannte sein Ministerium "technische Gründe" an der Maschine, einer Global 5000. Rund zwei Stunden nach dem Start drehte das Flugzeug um und landete schließlich in Köln/Bonn. 

Der Minister will mit seinem engsten Stab nun am morgigen Dienstag per Linienflug in die USA reisen. Ein ursprünglich geplanter Besuch in Nebraska entfällt. Für den Minister geht es direkt in die Hauptstadt Washington. Dort stehen unter anderem Gespräche mit dem US-Landwirtschaftsministerium sowie Treffen mit Mitgliedern des Kongresses auf dem Programm.

Bereits mehrere Pannen der Flugbereitschaft

Wie ein Ministeriumssprecher sagte, hatte der Pilot der Global 5000 Probleme mit der Treibstoffanzeige als Grund für den Reiseabbruch genannt. Mehrere Minister waren bereits in der Vergangenheit von Pannen der Flugbereitschaft der Bundeswehr betroffen. So musste Außenminister Johann Wadephul (CDU) kürzlich seine Reise zu einem EU-Lateinamerika-Gipfel in Kolumbien kurzfristig umplanen, weil das Regierungsflugzeug nicht einsatzfähig war. 

Wadephuls Vorgängerin Annalena Baerbock (Grüne) musste im August 2023 einen Flug nach Australien, Neuseeland und Fidschi abbrechen, nachdem sich bei einem Tankstopp in Abu Dhabi bei einem Airbus A340 der Bundeswehr-Flugbereitschaft die Landeklappen nach dem Start nicht hatten einklappen lassen. Bei einem weiteren Versuch trat derselbe Fehler wieder auf, so dass die Außenministerin die Reise abbrach und mit einem Linienflug nach Deutschland zurückkehrte. Sie holte den Besuch später nach. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
21:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 13 Bilder
Tore für Deutschland - Leroy Sane
05.11.2025
6 min.
Der Kanzler und Wadephuls Kompass
Außenkanzler und Außenminister: Friedrich Merz und Johann Wadephul (beide CDU) während der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag.
Der Kanzler hat eine Außenpolitik aus einem Guss versprochen. Erneut ist nun aber das Tandem mit seinem Chefdiplomaten aus dem Tritt geraten. Wie gefährlich wird die Syrien-Debatte für Wadephul?
Jörg Blank und Michael Fischer, dpa
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
08.11.2025
3 min.
Nach Defekt: Wadephul reist per Linie zu Südamerika-Gipfel
Außenminister Johann Wadephul (CDU) wollte eigentlich per Regierungsflugzeug zu einem Gipfeltreffen nach Kolumbien reisen. Weil es einen Defekt an der Maschine gab, muss er umplanen und zunächst Linie fliegen. (Archivbild)
Der Außenminister wollte mit einem Luftwaffen-Airbus zum EU-Lateinamerika-Gipfel nach Kolumbien reisen. Wegen eines Defekts muss er umplanen. Bei dem Treffen geht es um wichtige Wirtschaftsthemen.
21:56 Uhr
2 min.
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Trump will am Dienstag den saudischen Kronprinz in Washington empfangen.
Bislang liefert Washington die Tarnkappenjets in der Region ausschließlich an den engen Verbündeten Israel. Kurz vor dem Besuch des saudischen Kronprinzen kündigt Trump an: Das soll sich nun ändern.
Mehr Artikel