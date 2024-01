Forschungsausschuss: AfD Gefahr für Wissenschaftsstandort

Hohe Umfragewerte für die AfD könnten Studentinnen und Studenten im Ausland abschrecken, warnt Kai Gehring von den Grünen. Der Vorsitzende des Forschungsausschusses sieht noch viele weitere Probleme.

Berlin.

Der Vorsitzende des Bundestagsforschungsausschusses, Kai Gehring (Grüne), sieht in der AfD eine Gefahr für die Wissenschaft in Deutschland. "Völkisch-nationalistische Ideologien, Rassismus und Wissenschaftsleugnung gefährden unseren Wissenschaftsstandort und damit auch unsere wirtschaftliche Zukunft", sagte Gehring der dpa in Berlin.