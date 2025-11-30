Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eichwald unterlag seinem Mitbewerber Alexander Claus bei der Abstimmung über einen Posten für den Vorstand der Generation Deutschland deutlich, bekam aber dennoch einige Stimmen.
Eichwald unterlag seinem Mitbewerber Alexander Claus bei der Abstimmung über einen Posten für den Vorstand der Generation Deutschland deutlich, bekam aber dennoch einige Stimmen. Bild: Jörg Ratsch/dpa
Eichwald unterlag seinem Mitbewerber Alexander Claus bei der Abstimmung über einen Posten für den Vorstand der Generation Deutschland deutlich, bekam aber dennoch einige Stimmen.
Eichwald unterlag seinem Mitbewerber Alexander Claus bei der Abstimmung über einen Posten für den Vorstand der Generation Deutschland deutlich, bekam aber dennoch einige Stimmen. Bild: Jörg Ratsch/dpa
Deutschland
Fragezeichen nach skurriler Rede bei AfD-Jugendkongress
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer steckt hinter dem mysteriösen Auftritt des Mannes, der mit einer Rede im Hitler-Stil den Gründungskongress der AfD-Jugend aufmischte? Ihm droht der Parteiausschluss.

Gießen.

In sozialen Netzwerken und bei der AfD wird gerätselt: Wer ist Alexander Eichwald, der beim AfD-Jugendkongress in Gießen mit einer Rede für Aufregung sorgte, die an NS-Reichskanzler Adolf Hitler erinnerte?

Auch der frisch gewählte Chef des AfD-Nachwuchses Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm, hatte am Tag nach dem Kongress noch keine Antwort auf die Frage. "Egal ob linker Provokateur, V-Mann oder einfach verrückt – wer so auftritt, hat in der AfD und ihrer Jugendorganisation nichts verloren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Der Auftritt von Alexander Eichwald hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, bei Aufnahmegesprächen genau hinzuschauen, wen man in die Partei aufnimmt und wen nicht."

Fuchtelnder Zeigefinger und Hitler-Ton

Eichwald hatte mit einem an Hitler oder dessen Propagandaminister Joseph Goebbels erinnernden Tonfall für Verwirrung und Kritik im Saal gesorgt. Er sprach die Teilnehmer mit "Parteigenossen und -genossinnen" an und rief in den Saal: "Die Liebe und Treue zu Deutschland teilen wir uns hier gemeinsam" und "es ist und bleibt unsere nationale Pflicht, die deutsche Kultur vor Fremdeinflüssen zu schützen".

Eichwald bewarb sich mit seiner Rede um einen Posten im Vorstand der frisch gegründeten Generation Deutschland. Er unterlag zwar deutlich gegen Mitbewerber Alexander Claus, bekam aber immerhin 12 Prozent der Stimmen.

AfD-intern und im Netz kam eine lebhafte Diskussion in Gang: Ein Redner im Saal stellte laut die Frage, ob Eichwald ein V-Mann des Verfassungsschutzes sei. Gefragt wurde auch, ob es sich um eine provokative Satire-Aktion handele - und wer hinter einer solchen Aktion stecken könnte.

AfD- Chefin Tino Chrupalla im Gespräch mit Reportern am Rande des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland.
AfD- Chefin Tino Chrupalla im Gespräch mit Reportern am Rande des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland. Bild: Thomas Frey/dpa
AfD- Chefin Tino Chrupalla im Gespräch mit Reportern am Rande des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland.
AfD- Chefin Tino Chrupalla im Gespräch mit Reportern am Rande des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland. Bild: Thomas Frey/dpa

Parteiausschluss nach Auftritt?

AfD-Chef Tino Chrupalla kündigte eine Prüfung der Daten und Mitgliedsrechte Eichwalds an, der erst seit Oktober Mitglied der NRW-AfD in Herford sein soll. Mit Inhalt sowie Art und Weise seines Bewerbungsvortrags habe sich Eichwald von den Grundsätzen der Partei distanziert, was der Bundesvorstand missbillige, so Chrupalla.

Michel Schneidermann, Fraktionschef der AfD im Stadtrat Herford, sagte der "Bild"-Zeitung, er kenne Eichwald erst seit zwei Monaten und habe nichts von der Kandidatur gewusst. In einer Mitteilung distanzierte sich der Kreisverband ausdrücklich von Eichwald und forderte ihn mit sofortiger Wirkung zum Austritt aus der Partei auf. Gleichzeitig bereite der Kreisvorstand den Parteiausschluss vor, hieß es in dem Schreiben.

Eichwald hatte nach seiner Rede sein auffällig rollendes "R" damit begründet, Russlanddeutscher zu sein. Auf dpa-Nachfrage, ob sein Auftritt ernst gewesen sei, sagte er beim Verlassen der Tagungshalle nur kurz "Ja". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
Aus Junger Alternative wird Generation Deutschland
Die Junge Alternative ist Geschichte. Die neue AfD-Jugendorganisation soll "Generation Deutschland" heißen. (Archivbild)
Die AfD baut eine neue Nachwuchsorganisation auf. Welche Ziele verfolgt die Partei?
Jörg Ratzsch und Martin Romanczyk, dpa
29.11.2025
8 min.
Große Proteste gegen Gründung neuer AfD-Jugendorganisation
Die Polizei setzt Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die die B429 nahe der Lahnbrücke blockieren.
Wasserwerfer, blockierte Straßen, Tausende Menschen: Die Gründung der AfD-Jugendorganisation sorgt in Gießen für enorme Proteste. Bei der Veranstaltung selbst geht es deutlich harmonischer zu.
Christine Schultze, Jörg Ratzsch, Michael Bauer und Michael Brandt, dpa
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
Mehr Artikel