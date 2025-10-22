Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Solche Bilder wird es am 70. Geburtstag von Friedrich Merz nicht geben. (Archivbild)
Solche Bilder wird es am 70. Geburtstag von Friedrich Merz nicht geben. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Solche Bilder wird es am 70. Geburtstag von Friedrich Merz nicht geben. (Archivbild)
Solche Bilder wird es am 70. Geburtstag von Friedrich Merz nicht geben. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Deutschland
Geburtstagsfeier für Merz ohne Merkel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 11. November wird Friedrich Merz zum ersten Kanzler über 70 seit Konrad Adenauer. Seine Fraktion feiert ihn mit einer Party im Reichstagsgebäude. Eine prominente Unionistin wird nicht dabei sein.

Berlin.

Die Feier der Unionsfraktion zum 70. Geburtstag von Bundeskanzler Friedrich Merz wird ohne dessen Vorgängerin Angela Merkel stattfinden. Eine Sprecherin Merkels teilte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit, das der Eingang einer Einladung bisher "nicht verzeichnet" sei. "Eine Teilnahme wäre Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel wegen einer Auslandsreise aber ohnehin nicht möglich." Nach Angaben eines Sprechers der CDU/CSU-Fraktion soll Merkel wie alle anderen früheren Fraktionsvorsitzenden noch eingeladen werden.

Merz hat am 11. November Geburtstag und ist dann der erste Bundeskanzler seit Konrad Adenauer vor mehr als 60 Jahren, der über 70 ist. Die CDU/CSU-Fraktion richtet für ihn am Ehrentag im Protokollsaal des Reichstagsgebäudes einen Empfang aus. Darüber hatte der "Focus" Anfang der Woche zuerst berichtet. 

300 Gäste sollen zur Party kommen

Die Einladungen an die Bundestagsabgeordneten wurden bereits verschickt, weitere sollen noch folgen. Unter anderen sollen die Ministerpräsidenten der Union, alle früheren Fraktionschefs und auch Familienmitglieder des Kanzlers eingeladen werden. Insgesamt sollen rund 300 Gäste zu der Geburtstagsparty kommen. 

Merz war beim 70. von Merkel dabei

Bei der nachträglichen Feier des 70. Geburtstags von Merkel in der Berliner Akademie der Wissenschaften vor gut einem Jahr war Merz dabei - damals noch nicht als Kanzler, aber als Nachfolger Merkels an der Spitze der CDU. Er dankte ihr in einer Ansprache für ihr "politisches Lebenswerk" und richtete einen Wunsch an sie: "Dass Du der CDU gewogen bleibst." 

Kaum noch Merkel-Fans in der Fraktion

Der Auftritt wurde damals als ein versöhnlicher Akt in einem seit Jahrzehnten tief zerrütteten Verhältnis der beiden gewertet. Die Union hat sich unter Merz weit von der Ära Merkel abgewandt, in der Fraktion sind heute nur noch wenige Fans von ihr. Zu der Wahl von Merz zum Bundeskanzler war Merkel im Mai zwar in den Bundestag gekommen. Nachdem der erste Wahlgang gescheitert war, verließ sie das Parlament aber. Die Vereidigung von Kanzler und Kabinett fand dann ohne sie statt. 

Merkel kritisierte ihren Nachfolger mehrfach öffentlich

Die Ex-Kanzlerin hat Merz schon als Oppositionsführer und dann als Kanzler wiederholt öffentlich kritisiert. Dass seine CDU/CSU-Fraktion noch im Wahlkampf einen Migrationsbeschluss im Bundestag mit den Stimmen der AfD durchgesetzt hat, bezeichnete sie als falsch. Und auch die Zurückweisung von Migranten an den deutschen Grenzen sieht sie kritisch.

Ein einsames Lob: "Mit Charme und Stimme in Europa"

Zuletzt hat sie Merz aber auch einmal ausdrücklich gelobt - für seine Außenpolitik in den ersten Monaten seiner Amtszeit. "Also als Staatsbürgerin finde ich es erstmal gut, was Friedrich Merz da gemacht hat", sagte sie in der "Spiegel"-Talkshow "Spitzengespräch". "Es ist erleichternd, ehrlich gesagt, dass Deutschland wieder mit Charme und Stimme in Europa und der Welt auftritt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
2 min.
Petition gegen Merz' "Stadtbild" - 100.000 Unterschriften
Mit einer Online-Petition richteten sich Tausende gegen Merz und seine "Stadtbild"-Äußerung. (Archivbild)
Die Aussagen vom Kanzler zum "Stadtbild" sorgen für heftige Kritik. Eine Gruppe richtet sich mit klaren Worten an Merz - unterstützt von Tausenden Unterschreibern einer Petition.
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
2 min.
Merkel reist im November nach Israel
Merkel soll in Israel eine Ehrendoktorwürde erhalten. (Archivbild)
Von ihr stammt die Aussage, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Vier Jahre nach ihrem Abschiedsbesuch in Israel als Kanzlerin kehrt Merkel dorthin zurück.
Mehr Artikel