Geisel-Angehörige hoffen auf Hilfe des Kanzlers

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundeskanzler Merz empfing Angehörige deutscher Hamas-Geiseln sehr früh am morgen.
Bundeskanzler Merz empfing Angehörige deutscher Hamas-Geiseln sehr früh am morgen. Bild: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa
Merz sprach vor einer Tagung des Kabinetts in Berlin.
Merz sprach vor einer Tagung des Kabinetts in Berlin. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die Angehörigen der Hamas-Geiseln werben seit zwei Jahren um Unterstützung, auch in Deutschland.
Die Angehörigen der Hamas-Geiseln werben seit zwei Jahren um Unterstützung, auch in Deutschland. Bild: Carsten Koall/dpa
Die Eltern von Itay Chen sehen Chancen für Kanzler Merz, Einfluss auf die Türkei und damit indirekt auf die Hamas zu nehmen.
Die Eltern von Itay Chen sehen Chancen für Kanzler Merz, Einfluss auf die Türkei und damit indirekt auf die Hamas zu nehmen. Bild: Carsten Koall/dpa
Nach dem Trump-Plan schwanken die Mütter deutscher Hamas-Geiseln zwischen Bangen und Hoffen.
Nach dem Trump-Plan schwanken die Mütter deutscher Hamas-Geiseln zwischen Bangen und Hoffen. Bild: Carsten Koall/dpa
Bundeskanzler Merz empfing Angehörige deutscher Hamas-Geiseln sehr früh am morgen.
Bundeskanzler Merz empfing Angehörige deutscher Hamas-Geiseln sehr früh am morgen. Bild: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa
Merz sprach vor einer Tagung des Kabinetts in Berlin.
Merz sprach vor einer Tagung des Kabinetts in Berlin. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die Angehörigen der Hamas-Geiseln werben seit zwei Jahren um Unterstützung, auch in Deutschland.
Die Angehörigen der Hamas-Geiseln werben seit zwei Jahren um Unterstützung, auch in Deutschland. Bild: Carsten Koall/dpa
Die Eltern von Itay Chen sehen Chancen für Kanzler Merz, Einfluss auf die Türkei und damit indirekt auf die Hamas zu nehmen.
Die Eltern von Itay Chen sehen Chancen für Kanzler Merz, Einfluss auf die Türkei und damit indirekt auf die Hamas zu nehmen. Bild: Carsten Koall/dpa
Nach dem Trump-Plan schwanken die Mütter deutscher Hamas-Geiseln zwischen Bangen und Hoffen.
Nach dem Trump-Plan schwanken die Mütter deutscher Hamas-Geiseln zwischen Bangen und Hoffen. Bild: Carsten Koall/dpa
Deutschland
Geisel-Angehörige hoffen auf Hilfe des Kanzlers
Verena Schmitt-Roschmann, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trump hat einen Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs vorgelegt. Kanzler Merz sieht darin eine echte Chance. Für die Angehörigen der deutschen Hamas-Geiseln ist es eine Zeit zwischen Bangen und Hoffen.

Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz drängt die Terrororganisation Hamas, den US-Plan für ein Ende des Gazakriegs zu akzeptieren und all ihre Geiseln freizulassen. Der Vorschlag von Präsident Donald Trump sei nach Jahren des Blutvergießens "die beste Chance, die bislang jedenfalls beste Chance, auf ein Ende des Krieges", sagte der CDU-Politiker zu Beginn der Kabinettsklausur am Rande Berlins. 

Zuvor hatte Merz sehr früh am Morgen Angehörige der Hamas-Geiseln mit deutscher Staatsangehörigkeit im Kanzleramt empfangen. Die Familien der am 7. Oktober 2023 Verschleppten schöpfen nun abermals Hoffnung, ihre Angehörigen nach mehr als 700 Tagen aus der Gewalt der Terroristen im Gazastreifen wiederzubekommen. 

Die Angehörigen der Hamas-Geiseln werben seit zwei Jahren um Unterstützung, auch in Deutschland.
Die Angehörigen der Hamas-Geiseln werben seit zwei Jahren um Unterstützung, auch in Deutschland. Bild: Carsten Koall/dpa
Die Angehörigen der Hamas-Geiseln werben seit zwei Jahren um Unterstützung, auch in Deutschland.
Die Angehörigen der Hamas-Geiseln werben seit zwei Jahren um Unterstützung, auch in Deutschland. Bild: Carsten Koall/dpa

"So viele Höhen und Tiefen"

Der Plan biete eine Chance, sagte Idit Ohel, Mutter des von der Hamas gefangenen jungen Musikers Alon Ohel, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen sehen, was die Hamas dazu sagt." Solange müsse man abwarten. 

"Wir hatten so viele Höhen und Tiefen", sagte die Mutter sehr leise. Immer sei etwas dazwischengekommen. "Ich hoffe, dies ist die Zeit, dass der Krieg endet und unser Sohn nach Hause kommt und all die anderen Geiseln. Wir hoffen es. Aber wir sind müde. Und wir wissen es nicht."

Verwirrung über die Frist

Wenige Stunden zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Washington öffentlich den Trump-Plan unterstützt, der auch die Freilassung der Geiseln vorsieht. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es: "Innerhalb von 72 Stunden, nachdem Israel dieser Vereinbarung öffentlich zustimmt, werden alle Geiseln, ob lebend oder tot, zurückgegeben."

Eine Rückkehr, wirklich innerhalb von nur drei Tagen? Das könne so nicht stimmen, sagten die Angehörigen der deutschen Hamas-Geiseln bei ihrem Besuch in Berlin. Sie lesen die Vereinbarung anders und erwarten, dass die Frist erst läuft, wenn die Hamas den Deal angenommen hat. Falls sie ihn annimmt. Falsche Hoffnungen wollen sie sich nicht leisten.

"Psychologischer Terror"

Ruby Chen, der Vater der Geisel Itay Chen, sagte, die Familie habe seit der Entführung während des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 keinen Hinweis der Hamas bekommen, wer überhaupt in ihrer Gewalt sei und wie es den Betroffenen gehe. "Das ist die niedrigste Art psychologischen Terrors, die irgendwer 725 Tage lang aushalten kann."

Die Eltern von Itay Chen sehen Chancen für Kanzler Merz, Einfluss auf die Türkei und damit indirekt auf die Hamas zu nehmen.
Die Eltern von Itay Chen sehen Chancen für Kanzler Merz, Einfluss auf die Türkei und damit indirekt auf die Hamas zu nehmen. Bild: Carsten Koall/dpa
Die Eltern von Itay Chen sehen Chancen für Kanzler Merz, Einfluss auf die Türkei und damit indirekt auf die Hamas zu nehmen.
Die Eltern von Itay Chen sehen Chancen für Kanzler Merz, Einfluss auf die Türkei und damit indirekt auf die Hamas zu nehmen. Bild: Carsten Koall/dpa

Er setzt konkrete Hoffnungen in Kanzler Merz, bei der Umsetzung des Trump-Plans eine zentrale Rolle zu spielen und die Hamas unter Vermittlung der Türkei zur Zustimmung zu bewegen. "Deutschland hat eine sehr spezielle Beziehung zur Türkei, und die Türkei hat Einfluss auf die Hamas, finanziell, ideologisch", sagte Ruby Chen der dpa. "Vielleicht ist dies die Zeit, die Türkei etwas mehr zu drängen, damit sie die Hamas drängt, ja zu dieser Rahmenvereinbarung zu sagen."

Ende des "metaphorischen Tunnels"

Auch die Mutter von Tamir Nimrodi sieht eine Chance auf das Ende des Krieges. "Ich hoffe, dass jetzt, wenn die ganze Welt sich hinter diesen Deal stellt, dieser auch gelingt, weil die Hamas keine Wahl mehr hat", sagte Herut Nimrodi. "Das denke ich und das hoffe ich, dass wir bald das Ende dieses metaphorischen Tunnels sehen."

Nach dem Trump-Plan schwanken die Mütter deutscher Hamas-Geiseln zwischen Bangen und Hoffen.
Nach dem Trump-Plan schwanken die Mütter deutscher Hamas-Geiseln zwischen Bangen und Hoffen. Bild: Carsten Koall/dpa
Nach dem Trump-Plan schwanken die Mütter deutscher Hamas-Geiseln zwischen Bangen und Hoffen.
Nach dem Trump-Plan schwanken die Mütter deutscher Hamas-Geiseln zwischen Bangen und Hoffen. Bild: Carsten Koall/dpa

Tamir Nimrodi war zum Zeitpunkt des Hamas-Überfalls Bildungsoffizier auf einem angegriffenen Militärstützpunkt. Itay Chen war Soldat in einer Panzereinheit. Alon Ohel wurde vom Nova-Musikfestival verschleppt. Alle drei haben die deutsche Staatsbürgerschaft, weil dies auch für einen Elternteil gilt. Die Angehörigen bitten seit zwei Jahren auch in Deutschland immer wieder um Unterstützung.

Deutschland will sich einbringen

Merz erklärte nach seinem Treffen mit den Angehörigen, dass Israel den Trump-Plan unterstütze, sei ein bedeutender Fortschritt. Nun müsse die Hamas zustimmen und den Weg zum Frieden freimachen. Sollte eine Einigung gelingen, stehe Deutschland bereit, sich bei der Umsetzung einzubringen, sagte Merz. "Das gilt politisch, das gilt humanitär und das gilt selbstverständlich auch beim Wiederaufbau der Region." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
6 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es nach Ansicht von Nahost-Experten einige Fallstricke.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
29.09.2025
6 min.
Trump empfängt Netanjahu: Gelingt ein Gaza-Deal?
US-Präsident Donald Trump (l) trifft an diesem Montag den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Nach fast zwei Jahren des verheerenden Kriegs im Gazastreifen ist die Verzweiflung enorm. Israel steht weltweit zunehmend isoliert da. Kann ein neuer Plan Trumps die ersehnte Wende herbeiführen?
Sara Lemel und Franziska Spiecker, dpa
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
Mehr Artikel