Gipfel in Berlin – Europa strebt digitale Souveränität an

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der französische Präsident, Emmanuel Macron, haben zum "Summit on European Digital Sovereignty" eingeladen. (Archivfoto)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der französische Präsident, Emmanuel Macron, haben zum "Summit on European Digital Sovereignty" eingeladen. (Archivfoto) Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa
Sven Kummer, Gründer des Start-Ups rapidmail, sagt, er habe schon auf digitale Souveränität gesetzt, als das noch kein Thema war, das breit diskutiert wird. (Archivfoto)
Sven Kummer, Gründer des Start-Ups rapidmail, sagt, er habe schon auf digitale Souveränität gesetzt, als das noch kein Thema war, das breit diskutiert wird. (Archivfoto) Bild: Carsten Koall/dpa
Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail hat zwei Standorte: Freiburg im Breisgau und Berlin. (Archivfoto)
Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail hat zwei Standorte: Freiburg im Breisgau und Berlin. (Archivfoto) Bild: Carsten Koall/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der französische Präsident, Emmanuel Macron, haben zum "Summit on European Digital Sovereignty" eingeladen. (Archivfoto)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der französische Präsident, Emmanuel Macron, haben zum "Summit on European Digital Sovereignty" eingeladen. (Archivfoto) Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa
Sven Kummer, Gründer des Start-Ups rapidmail, sagt, er habe schon auf digitale Souveränität gesetzt, als das noch kein Thema war, das breit diskutiert wird. (Archivfoto)
Sven Kummer, Gründer des Start-Ups rapidmail, sagt, er habe schon auf digitale Souveränität gesetzt, als das noch kein Thema war, das breit diskutiert wird. (Archivfoto) Bild: Carsten Koall/dpa
Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail hat zwei Standorte: Freiburg im Breisgau und Berlin. (Archivfoto)
Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail hat zwei Standorte: Freiburg im Breisgau und Berlin. (Archivfoto) Bild: Carsten Koall/dpa
Deutschland
Gipfel in Berlin – Europa strebt digitale Souveränität an
Von Anne-Beatrice Clasmann, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu den Abhängigkeiten mit geopolitischem Risiko zählen auch die bei IT-Dienstleistungen aus den USA – vor allem Cloud-Dienste. Ein Gipfel diese Woche in Berlin soll Auswege aufzeigen.

Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, haben sich angekündigt zum Treffen der Digitalminister und IT-Fachleute in Berlin. Rund 900 Teilnehmer werden beim Europäischen Gipfel zur Digitalen Souveränität am Dienstag erwartet. Was lange Zeit ein Nischenthema für IT-Fachleute war, steht inzwischen weit oben auf der politischen Agenda. 

Denn viele Unternehmer und auch Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung stellen sich die bange Frage: Wie sicher sind meine Daten in den Clouds großer US-Tech-Unternehmen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud? Und könnte vielleicht eines Tages der Zugang zu meinem E-Mail-Konto blockiert sein? Hier geht es ausdrücklich nicht um Sorgen wegen möglicher Hackerangriffe, sondern um etwaige Maßnahmen auf Geheiß der US-Regierung. 

Kein Anti-US-Tech-Gipfel

Aus der Bundesregierung ist zwar zu hören, der Gipfel in Berlin richte sich nicht explizit gegen die USA. Doch vielleicht will man mit Blick auf bestehende Abhängigkeiten und heikle Zollfragen auch einfach kein Öl ins Feuer gießen.

Zugriff der US-Justiz?

Das 2022 vom Bundesinnenministerium gegründete Zentrum für Digitale Souveränität in der Öffentlichen Verwaltung hat diesen Sommer jedenfalls unter der Überschrift "US-Recht kennt keine Grenzen" folgenden Hinweis auf juristische Risiken veröffentlicht: "Durch Gesetze wie den CLOUD Act und FISA 702 unterliegen alle US-Cloud-Anbieter der Pflicht, Daten auch dann offenzulegen, wenn sie außerhalb der USA gespeichert sind." Dasselbe gelte für entsprechende verbindliche Anordnungen des US-Präsidenten. Die Amazon Web Services Cloud wird beispielsweise für die Speicherung von Aufzeichnungen von Bodycams der Bundespolizei genutzt.

FISA 702 ermöglicht US-Geheimdiensten wie der NSA das Abfangen von Kommunikation, die von US-amerikanischen Unternehmen bereitgestellt wird. Der Cloud Act erlaubt US-Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf Daten, die von US-Unternehmen gespeichert werden, unabhängig davon, wo sich die Daten physisch befinden – also auch in europäischen Rechenzentren.

Geopolitische Herausforderungen

"Die Stärkung der europäischen digitalen Souveränität ist für die Bundesregierung wie auch für die Regierungen der anderen EU-Mitgliedstaaten ein wichtiges Thema – gerade auch mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Herausforderungen", sagt ein Sprecher des Digitalministeriums. Von dem Gipfel solle "das starke Signal ausgehen, dass sich Europa der Herausforderungen bewusst ist und die digitale Souveränität engagiert vorantreibt".

Für das Zentrum für Digitale Souveränität ist es das erklärte Ziel, die "kritischen Abhängigkeiten" der öffentlichen Verwaltung von großen, zumeist nicht-europäischen Software- und Cloud-Anbietern aufzulösen, deren Lösungen inzwischen fester Teil vieler staatlicher IT-Infrastrukturen geworden ist.

Ohne Cloud geht fast nichts mehr

Auch Unternehmen sind teils alarmiert. Laut einer im Frühsommer veröffentlichten Studie des Branchenverbands Bitkom, nutzen neun von zehn deutschen Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern Cloud-Dienste. Gleichzeitig sehen 78 Prozent der befragten Führungskräfte und IT-Fachleute die enge Bindung an amerikanische Cloud-Anbieter kritisch. Der Wunsch nach leistungsstarken europäischen Alternativen ist daher groß – vorausgesetzt die gleichen Funktionen werden angeboten.

Die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, hatte im August erklärt, der US-Cloud-Act sei eines von diversen Gesetzen in den USA, die dem Staat viele Zugriffsmöglichkeiten zubilligten. So etwas finde man auch in China. Die Antwort auf die Frage der Kontrolle sollte aber nicht politisch sein, sondern technologisch. "Es geht darum, sicherzustellen, dass ein Zugriff technisch nicht möglich ist", betont sie. Dabei gehe es insbesondere um Verschlüsselung und die Frage, ob der Nutzer die Hoheit über diese Schlüssel habe.

Sven Kummer, Gründer des Start-Ups rapidmail, sagt, er habe schon auf digitale Souveränität gesetzt, als das noch kein Thema war, das breit diskutiert wird. (Archivfoto)
Sven Kummer, Gründer des Start-Ups rapidmail, sagt, er habe schon auf digitale Souveränität gesetzt, als das noch kein Thema war, das breit diskutiert wird. (Archivfoto) Bild: Carsten Koall/dpa
Sven Kummer, Gründer des Start-Ups rapidmail, sagt, er habe schon auf digitale Souveränität gesetzt, als das noch kein Thema war, das breit diskutiert wird. (Archivfoto)
Sven Kummer, Gründer des Start-Ups rapidmail, sagt, er habe schon auf digitale Souveränität gesetzt, als das noch kein Thema war, das breit diskutiert wird. (Archivfoto) Bild: Carsten Koall/dpa

Sven Kummer, Gründer eines Software-Unternehmens für sicheren Newsletter-Versand aus Freiburg, sagt, es sei gut, dass versucht werde, die Nutzung großer US-Cloud-Dienstleister mit Sicherheitsmaßnahmen zu verknüpfen. Cloud-Dienstleister dieser Größenordnung auch in Europa zu haben, wäre "natürlich auch toll", sagt der Geschäftsführer von rapidmail. Und fügt bedauernd hinzu: "Das ist leider noch nicht der Fall." 

Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail hat zwei Standorte: Freiburg im Breisgau und Berlin. (Archivfoto)
Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail hat zwei Standorte: Freiburg im Breisgau und Berlin. (Archivfoto) Bild: Carsten Koall/dpa
Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail hat zwei Standorte: Freiburg im Breisgau und Berlin. (Archivfoto)
Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail hat zwei Standorte: Freiburg im Breisgau und Berlin. (Archivfoto) Bild: Carsten Koall/dpa

Der Serverstandort wird immer wichtiger

Während früher kaum ein Kunde habe wissen wollen, wo die Server von rapidmail stehen, sei das seit einigen Monaten die Frage, die seine Kundendienst-Mitarbeiter am häufigsten beantworten müssten, berichtet Kummer. Die Antwort: In einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main.

Für sein eigenes Unternehmen gelte: "Solange es irgendwie um Daten geht, die unseren Kunden gehören, dann hätte ich sie gerne so in Reichweite, dass ich auch wirklich mit Sicherheit unseren Kunden sagen kann: „Hey, hier haben wir unsere Hand drauf, sonst ist es niemand, und das bleibt auch so.“" Seine Kunden sind vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, Vereine, Verbände oder auch Solo-Unternehmer. Sie erwarten von Kummer und seinem Team, dass ihre Newsletter gut aussehen, bei den Empfängern nicht im Spam-Ordner landen, dass alle Datenschutz-Regeln eingehalten werden und niemand Unbefugtes Zugriff auf sensible Daten hat – etwa auf die Empfängerlisten. 

Einfach mal machen – in Deutschland schwierig

Seit 2021 gehört rapidmail zur deutsch-französischen Positive Group. Das Konzept, einfach einmal etwas auszuprobieren, zu gucken, ob es funktioniert und, wenn es nicht funktioniert, das Nächste auszuprobieren, sei in Deutschland wegen der vielen Regularien nicht umsetzbar, sagt Kummer. "Das ist in den USA oder in anderen Ländern einfach deutlich einfacher, einfach mal was zu probieren." Bürokratieabbau und der Zugang zu Wagniskapital wären aus seiner Sicht wichtig, damit Deutschland im internationalen Wettbewerb der Tech-Start-Ups aufholt – wichtiger als Förderung und riesige KI-Rechenzentren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
07:00 Uhr
1 min.
Chemnitzer Professor zum fünften Mal unter den meistzitierten der Welt
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz.
Die TU Chemnitz stellt erneut einen der einflussreichsten Forscher der Welt. Das ergab ein aktuelles Ranking.
Erik Anke
08.11.2025
3 min.
Trump droht mit US-Boykott des G20-Gipfels in Südafrika
Trump bezeichnet den Gipfel in Südafrika als Schande.
Trump hatte vor Monaten schon seine Teilnahme beim G20-Gipfel abgesagt. Stattdessen sollte Vize JD Vance nach Südafrika kommen. Doch auch danach sieht es jetzt nicht aus.
07:00 Uhr
6 min.
Beton, Kameras, Verbote: Wie sicher sind Weihnachtsmärkte?
Die deutschen Weihnachtsmärkte werden wie hier in Erfurt mit Pollern und anderen Sperren gesichert.
Betonblöcke, Messerverbote und Videokameras: Die deutschen Weihnachtsmärkte rüsten nach Anschlägen in früheren Jahren massiv auf. Doch der Schutz ist teuer. Und die Besucher sorgen sich trotzdem.
Andreas Rabenstein, Christian Thiele und Simon Kremer, dpa
15.11.2025
6 min.
Der nette Mann live in Leipzig: Warum wir den Grafen und sein Unheilig-Comeback vielleicht noch brauchen werden
 7 Bilder
Der Graf beim Tourneeauftakt der Band Unheilig im Haus Auensee Leipzig.
Deutschlands größte Dunkelschlager-Band ist nach zehn Jahren Pause zurück auf den großen Bühnen, ein Album kommt im März 2026. Was macht Unheilig so anders als andere?
Tim Hofmann
11.11.2025
4 min.
Google investiert 5,5 Milliarden Euro in Deutschland
In München will Google seine neuen Büros in der historischen Arnulfpost in der Wredestraße 10 unterbringen.
Google plant das bislang größte Investitionsprogramm für Deutschland: Ein neues Rechenzentrum, erweiterte Standorte und ein Fokus auf klimafreundliche Energie bis 2030.
Mehr Artikel