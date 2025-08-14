Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit vergangenem September wird an allen deutschen Grenzen kontrolliert. (Archivbild)
Seit vergangenem September wird an allen deutschen Grenzen kontrolliert. (Archivbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Seit vergangenem September wird an allen deutschen Grenzen kontrolliert. (Archivbild)
Seit vergangenem September wird an allen deutschen Grenzen kontrolliert. (Archivbild) Bild: Harald Tittel/dpa
Deutschland
Grenzkontrollen kosten 80,5 Millionen Euro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit September 2024 kontrolliert die Bundespolizei an allen deutschen Landgrenzen. Das kostet Millionen. Besonders teuer ist die Vergütung der Überstunden.

Berlin.

Für die Kontrollen an den Landgrenzen hat Deutschland von der Einführung Mitte September 2024 bis Ende Juni dieses Jahres insgesamt 80,5 Millionen Euro ausgegeben. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger hervor, über die zuerst die Funke Mediengruppe berichtete. Sie liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Pro Quartal lagen die Kosten für den Einsatz der Bundespolizei an den Binnengrenzen zwischen 24 und 29,1 Millionen Euro.

Allein 37,9 Millionen Euro für Überstunden

Von April bis Ende Juni dieses Jahres zahlte der Bund laut Innenministerium etwa für die Verpflegung der Beamten und die Unterkunft in Hotels acht Millionen Euro, knapp drei Millionen kosteten in dieser Zeit Zulagen für "Dienst zu ungünstigen Zeiten". 2,6 Millionen Euro wurden für "Führungs- und Einsatzmittel" verbraucht und knapp zwei Millionen Euro flossen in den Betrieb der Grenzstationen.

Der größte Posten ist demnach die "Mehrarbeitsvergütung", also die Bezahlung von Überstunden. Von Mitte September 2024 bis Ende Juni 2025 entfielen darauf 37,9 Millionen Euro zusätzliche einsatzbedingte Kosten.

Grenzkontrollen seit September 2024

Die Kontrollen an den deutschen Landgrenzen hatte die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im September vergangenen Jahres eingeführt – als befristete Ausnahme. Sie wurden seitdem jedoch mehrfach verlängert. Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen. Begründet wurde die Einführung mit der Eindämmung der irregulären Migration sowie dem Schutz vor islamistischen Terroristen und grenzüberschreitender Kriminalität.

Faesers Nachfolger Alexander Dobrindt (CSU) verschärfte die Kontrollen kurz nach Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung am 8. Mai. In der vergangenen Woche kündigte er eine weitere Verlängerung an. Es solle sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben. 

Linksfraktion spricht von rechtswidriger Politik

Laut Antwort des Bundesinnenministeriums wiesen Bundespolizisten vom 8. Mai bis zum 4. August insgesamt 493 Menschen an deutschen Landesgrenzen zurück, obwohl diese ein Asylgesuch gestellt hatten.

Die Innenexpertin der Linksfraktion, Clara Bünger, nannte das Vorgehen der Bundesregierung eine "rechtswidrige Grenzen-dicht-Politik". Diese erschwere Asylsuchenden die Flucht, führe zu Verkehrschaos in den Grenzregionen, belaste Grenzpendlerinnen und Grenzpendler und verursache enorme Kosten, sagte Bünger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie forderte ein sofortiges Ende der Grenzkontrollen.

CSU: Kosten "absolut gerechtfertigt"

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verteidigte den Aufwand für die Kontrollen und dankte den Bundespolizisten für ihren Einsatz. "Die Kosten für die Grenzkontrollen sind absolut gerechtfertigt", sagte Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden diese Grenzkontrollen und die Zurückweisungen an den Grenzen solange fortsetzen, bis das europäische Asylsystem und der Außengrenzschutz funktionieren", stellte der CSU-Politiker klar. Kritiker der Maßnahmen zeigten nur, dass sie keine Migrationswende wollten "und den Mehrheitswillen der Bevölkerung bewusst ignorieren". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.08.2025
2 min.
Dobrindt: Wir werden Grenzkontrollen aufrechterhalten
Bundesinnenminister Dobrindt will die Grenzkontrollen verlängern.
Die schwarz-rote Bundesregierung hatte mit Amtsantritt die Kontrolle an deutschen Außengrenzen verschärft. Wie lange soll das gelten? Der Innenminister macht nun eine Ansage.
16:13 Uhr
3 min.
Steuerzahlerbund: Beamtenstatus auf den Prüfstand stellen
Holznagel forderte, die Zahl neuer Verbeamtungen auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche zu beschränken – bei der Polizei, in der Finanzverwaltung und in der Justiz. (Archivbild)
Wie viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst brauchen den Beamtenstatus? Der Steuerzahlerbund will die Zahl der Verbeamtungen drücken und verweist auf die hohen Kosten.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:13 Uhr
2 min.
Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck
Millimeterarbeit beim Aushub der Glocken aus dem Turm der Zöblitzer Stadtkirche.
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Jan Görner
22.07.2025
3 min.
311 Asylsuchende seit Anfang Mai an Grenze zurückgewiesen
Die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen sind umstritten. (Archivbild)
Trotz scharfer Kritik hält Bundesinnenminister Dobrindt an der im Mai verfügten Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen fest. Die Bundesregierung legt nun auf Anfrage eine Bilanz vor.
Mehr Artikel