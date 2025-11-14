Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hunderte Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen. (Symbolbild)
Hunderte Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen. (Symbolbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Hunderte Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen. (Symbolbild)
Hunderte Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen. (Symbolbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Deutschland
Großrazzia gegen Schleuser - Vier Festnahmen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elf Beschuldigte sollen Arbeitskräfte ausgebeutet und Löhne nicht gezahlt haben, auch Steuerhinterziehung steht im Raum. Bei einer Großrazzia im Südwesten kommt es zu Durchsuchungen und Festnahmen.

Offenburg/Berlin.

Bei einer Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher in Baden-Württemberg und Berlin sind vier Personen festgenommen worden. Sie sollten im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden, weitere sieben Verdächtige sind auf freiem Fuß. Zahlreiche Objekte seien durchsucht worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Baden-Baden weiter. Rund eine halbe Million Euro seien eingefroren worden.

Bei den insgesamt elf Beschuldigten handelt es sich um Unternehmerinnen und Unternehmer der Gastronomie sowie der Kosmetikbranche. Sie stünden im Verdacht, Arbeitskräfte ausgebeutet und Löhne nicht gezahlt zu haben. Zudem sollen sie sich als Schleuser betätigt und in großem Stil Steuern hinterzogen haben. 

Die nächtliche Aktion mit rund 600 Einsatzkräften von Zoll, Bundespolizei und Steuerfahndung hatte sich schwerpunktmäßig im Südwesten in Baden-Baden, dem Ortenaukreis, den Landkreisen Calw, Böblingen und Lörrach sowie im Zollernalbkreis und im Enzkreis abgespielt. Auch Berlin war betroffen.

Der Razzia vorangegangen waren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Aceton" des Hauptzollamts Lörrach, der Bundespolizeiinspektion Offenburg sowie des Finanzamts Freiburg-Land. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
12:56 Uhr
3 min.
Waffen für Hamas-Anschläge? Weiterer Verdächtiger in U-Haft
Der Beschuldigte wurde zum Ermittlungsrichter des BGH nach Karlsruhe gebracht.
In einem Zug nach Flensburg nimmt die Polizei am Donnerstag einen Mann fest. Er soll in die Beschaffung von Waffen für die Hamas involviert gewesen sein. Jetzt wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
05.11.2025
5 min.
Schlag gegen "Tiktok-Islamisten" von Muslim Interaktiv
In Hamburg war Muslim Interaktiv präsent - nun schlug die Polizei zu.
Forderungen nach einem Kalifat, Israel-Feindlichkeit, Verachtung für Frauen und Minderheiten: Die Gruppe Muslim Interaktiv will im Netz vor allem junge Muslime ansprechen. Nun ist sie verboten.
Martina Herzog, Martin Fischer und Anne-Béatrice Clasmann, dpa
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
Mehr Artikel