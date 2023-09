Hamburgs Ex-Bürgermeister Klose gestorben

Er war mit 37 Jahren der jüngste Regierungschef der Republik. Jetzt ist Hamburgs früherer Bürgermeister Hans-Ulrich Klose gestorben. Kanzler Scholz erinnert sich an dessen klare Haltung und klare Worte.

Hamburg.

Hamburgs früherer Bürgermeister Hans-Ulrich Klose ist tot. Der spätere SPD-Bundestagsfraktionschef und versierte Außenpolitiker sei am Mittwoch im Alter von 86 Jahren friedlich zu Hause eingeschlafen, sagte seine Frau Anne Steinbeck-Klose am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. In den letzten Jahren seines Lebens habe er an Alzheimer gelitten. Klose lebte zuletzt in Berlin, soll aber wie 2015 Alt-Kanzler Helmut Schmidt auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg bestattet werden.