Viele Hausärzte in Deutschland sind über 60 Jahre alt. (Symbolbild)
Viele Hausärzte in Deutschland sind über 60 Jahre alt. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Deutschland
Hausärzte versorgten 2024 im Schnitt 1.200 Einwohner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zahl der Hausärzte ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern.

Wiesbaden.

Ein Hausarzt oder eine Hausärztin hat im Jahr 2024 rein rechnerisch im Schnitt mehr als 1.200 Menschen "versorgt". Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, gab es zwischen den Bundesländern teilweise große Unterschiede. In Brandenburg (1.436), Bremen (1.369) und Niedersachsen (1.356) waren es demnach 2024 überdurchschnittlich viele Menschen, die auf einen Hausarzt kamen. Das Bundesamt berechnete für den Versorgungsgrad die existierenden Hausärzte auf die örtliche Bevölkerungszahl, hieß es. 

Dagegen versorgten Hausärzte in Bayern im Schnitt 1.114 Menschen - der bundesweit niedrigste Wert. Darauf folgten: Hamburg, wo es durchschnittlich 1.118 Menschen waren und Mecklenburg-Vorpommern (1.149).

Mehr Hausärzte aber gleicher Versorgungsgrad

Bundesweit veränderte sich die Dichte von Hausärzten nach Angaben des Statistischen Bundesamts in den letzten zehn Jahren kaum. Waren es 2024 1.264, so versorgten sie im Jahr 2014 demnach im Schnitt 1.266 Menschen.

Allerdings stieg die Zahl der Hausärzte insgesamt. Nach Daten der Bundesärztekammer gab es im Jahr 2024 insgesamt rund 66.100 Hausärzte in Deutschland - 3,4 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Ihr Anteil an allen praktizierenden Ärztinnen und Ärzten betrug 15,1 Prozent.

Viele Hausärzte über 60 Jahre

Zwar stieg die Zahl der Hausärzte in den vergangenen Jahren, das dürfte künftig allerdings anders aussehen. Denn ein großer Teil von ihnen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. 

Im Jahr 2024 waren nach Daten der Bundesärztekammer rund 27.000 oder knapp 41 Prozent aller Hausärzte 60 Jahre oder älter. Knapp jede oder jeder fünfte (18,5 Prozent) war älter als 65 Jahre. Nur rund 5.100 (7,7 Prozent) waren jünger als 40 Jahre.

Besonders hoch ist der Anteil der mindestens 60 Jahre alten Hausärzte in Rheinland-Pfalz (48,0 Prozent), im Saarland (46,2 Prozent) und in Bremen (45,4 Prozent). Am niedrigsten war der Anteil dieser Altersgruppe hingegen in Thüringen (31,5 Prozent), Sachsen-Anhalt (33,1 Prozent) und in Sachsen (33,2 Prozent). (dpa)

