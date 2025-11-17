Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zelt eines obdachlosen Menschen in Berlin. (Archivbild)
Zelt eines obdachlosen Menschen in Berlin. (Archivbild) Bild: Jens Kalaene/dpa
Bett einer Kältehilfe-Notübernachtung in Berlin. (Archivbild)
Bett einer Kältehilfe-Notübernachtung in Berlin. (Archivbild) Bild: dpa
Zelt eines obdachlosen Menschen in Berlin. (Archivbild)
Zelt eines obdachlosen Menschen in Berlin. (Archivbild) Bild: Jens Kalaene/dpa
Bett einer Kältehilfe-Notübernachtung in Berlin. (Archivbild)
Bett einer Kältehilfe-Notübernachtung in Berlin. (Archivbild) Bild: dpa
Deutschland
Hochrechnung: Über eine Million Menschen sind wohnungslos
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht jeder, der wohnungslos ist, lebt auf der Straße. Hunderttausende Menschen ohne festes Zuhause kommen jährlich in speziellen Einrichtungen unter. Ein Großteil besitzt keinen deutschen Pass.

Berlin.

Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sind laut Hochrechnungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe im vergangenen Jahr wohnungslos gewesen. Konkret beziffert der Verein die Zahl der Betroffenen für 2024 auf mindestens 1.029.000. Davon seien rund 56.000 obdachlos gewesen.

Etwa ein Viertel der Betroffenen ohne Wohnung waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (rund 264.000). 80 Prozent aller Wohnungslosen besaßen keine deutsche Staatsbürgerschaft.

Wohnungslosigkeit gestiegen

Als wohnungslos gelten der Definition des Vereins zufolge Personen, die weder eine eigene Wohnung mit Mietvertrag noch eigenes Wohneigentum besitzen. Dazu zählen etwa Menschen, die in einer Geflüchtetenunterkunft oder einer sozialen Einrichtung leben oder Menschen, die bei Freunden oder Verwandten auf der Couch schlafen. Als obdachlos gelten Menschen, die ohne jegliche Unterkunft auf der Straße leben. 

Von 2023 (928.000) auf 2024 ist die Zahl der Wohnungslosen laut der Hochrechnung um etwa 11 Prozent gestiegen, die Zahl der Obdachlosen (2023: 54.000) um knapp 4 Prozent. Besonders stark gestiegen sei die Zahl der Wohnungslosen, die aus Ländern außerhalb der Europäischen Union kommen.

Mietschulden, Trennung oder Ortswechsel

Zu den häufigsten Auslösern von Wohnungslosigkeit in Deutschland zählen nach Daten des Vereins Miet- und Energieschulden, Konflikte im Wohnumfeld, Trennung oder Scheidung und Ortswechsel. Wohnungslose Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft hätten mehrheitlich in Deutschland noch nie eine Wohnung gehabt.

Die Hochrechnungen basieren auf der jährlich erscheinenden Wohnungsnotfallberichterstattung aus Nordrhein-Westfalen. Diese Daten wurden über errechnete Wohnungslosenquoten auf Ebene der Landkreise, Städte und Kommunen und unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen auf das Bundesgebiet hochgerechnet, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe informiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
12:48 Uhr
2 min.
Wohnungsverlust verhindern – Diakonie setzt auf Prävention
Mit den sinkenden Temperaturen wächst die Sorge um Menschen, die ohne Wohnung leben oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. (Archivbild)
Die Diakonie Sachsen setzt verstärkt auf Prävention, um Wohnungsverlust zu vermeiden. Warum Beratung und Zusammenarbeit mit Vermietern dabei eine entscheidende Rolle spielen.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
01.11.2025
2 min.
Hilfe für Obdachlose: Städte reagieren auf kalte Nächte
Für viele Menschen ohne Wohnung sind Nachtcafés in Dresden ein erster Anlaufpunkt, Rückzugsort und Ruhemöglichkeit in der kalten und dunklen Jahreszeit. (Archivbild)
In Sachsen gibt es im Winter zahlreiche Angebote für wohnungslose Menschen. Wie die Städte auf die kalten Nächte reagieren und wo Unterstützung bereitsteht.
Mehr Artikel