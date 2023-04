In Wagenknecht-Krise: Linke-Mitgliederentscheid zum Frieden?

Als Unterstützerinnen und Unterstützer haben sich neben der früheren sächsischen Landtagsvizepräsidentin Regina Schulz auch die Ex-Landtagsfraktionschef Peter Porsch (Sachsen) sowie Willi van Ooyen (Hessen) bekannt. "Endlich eine Initiative, die Frieden und Abrüstung wieder ins Zentrum der Linken bringen kann", wird Ooyen zitiert, der mit Wissler zeitweise eine Doppelspitze an der Spitze der hessischen Linksfraktion gebildet hatte.

Der Antrag stützt sich auf Paragraf 8 der Bundessatzung der Partei, wonach ein Mitgliederentscheid beispielsweise "auf Antrag von Landes- und Kreisverbänden, die gemeinsam mindestens ein Viertel der Mitglieder repräsentieren", stattfinden kann. Im März hatte der Leipziger Linke-Stadtvorstand über genau dieses Quorum - in Paragraf 17 - einen außerordentlichen Parteitag durchsetzen wollen, um etwa "die Handlungsfähigkeit der Partei als Friedenspartei wieder herzustellen". Mehrere Kreisverbände hatten indes auf eine Unterstützung verzichtet, weil die Delegierten ja dieselben wie bei den regulären Bundesparteitagen seien.

Die Lage der Linken, die nach dem drohenden Verlust der Regierungsbeteiligung in der Hauptstadt Berlin noch in drei Bundesländern mitregiert - Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen - gilt auch deshalb als besonders prekär, weil sie bei der Bundestagswahl 2021 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war und nur wegen dreier Direktmandate in Fraktionsstärke im Bundestag verblieb. Zur Einheit der Partei hatten zuletzt auch Ex-Fraktionschef Gregor Gysi und Amtsinhaber Dietmar Bartsch aufgerufen.

Es reicht! @dieLinke befindet sich in einer existenziellen Krise mit selbstzerstörerischen Elementen. Dabei braucht unsere Gesellschaft so sehr eine linke politische Alternative. Deshalb ist es nötig, den schädlichen Kurs der Selbstbeschäftigung zu stoppen [...] Jetzt erst recht! pic.twitter.com/xztoXvAr0Q - Gregor Gysi (@GregorGysi) April 15, 2023

Wagenknecht hatte im "Chemnitzer Salon" der "Freien Presse" davon gesprochen, dass sich "30 Prozent oder vielleicht auch mehr" von keiner Partei vertreten fühlten und diese "Repräsentationslücke" ein Problem für eine Demokratie sei. Es gäbe Bedarf, "also wäre es ja vernünftig, wenn da eine Kraft entstünde." Ob und wann es zu einer Neugründung komme, sagte sie nicht - sie wolle "nicht über Datumsangaben spekulieren".