Islamverbände kritisieren Passage im CDU-Grundsatzprogramm

"Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland": Mit dieser Formulierung sorgt die CDU für Ärger. "Spicken bei der AfD war schon in der Schule nicht besonders klug", sagt der Zentralrat der Muslime.

Berlin.

Islamverbände haben die Passagen zu Muslimen im Entwurf für das neue CDU-Grundsatzprogramm kritisiert. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, warf der CDU vor, mit der Formulierung "Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland" am rechten Wählerrand zu fischen. "Spicken bei der AfD war schon in der Schule nicht besonders klug", sagte er dem "stern". "Im Übrigen wird erfahrungsgemäß der Wähler das Original am Ende wählen."