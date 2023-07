Italiens Ex-Ministerpräsident Forlani gestorben

Rom.

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Arnaldo Forlani ist tot. Der Politiker der Christdemokratischen Partei (DC) starb am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Rom, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos übereinstimmend am späten Abend berichteten. Forlanis Sohn Alessandro hatte den Tod seines Vaters mitgeteilt.