Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel. (Archivbild)
Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa
Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel. (Archivbild)
Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa
Deutschland
Junge Union hält Druck auf Merz im Rentenstreit aufrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Krach in der Koalition oder Aufstand der eigenen Parteijugend? Zwischen diesen beiden Optionen kann Kanzler Merz im Rentenstreit wählen. Beim JU-Deutschlandtag könnte die Entscheidung fallen.

Berlin/Rust.

Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) hält die Jugendorganisation den Druck auf den CDU-Chef im Rentenstreit aufrecht. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur drohte der JU-Vorsitzende Johannes Winkel erneut mit Ablehnung des Rentenpakets im Bundestag, falls es keine Änderungen gibt. "Das ist die Position der Jungen Gruppe, diese folgt aus einem Beschluss, und dieser Beschluss gilt."

Der Jungen Gruppe im Bundestag gehören 18 Abgeordnete an, die zum Zeitpunkt der Bundestagswahl im Februar nicht älter als 35 Jahren waren und alle in der Jungen Union sind. Da CDU, CSU und SPD im Bundestag nur eine Mehrheit von 12 Stimmen haben, könnte der Unions-Nachwuchs das Rentenpaket kippen. 

Die Junge Gruppe stößt sich an einer Formulierung in dem vom Kabinett und damit auch von Merz beschlossenen Rentengesetzentwurf, nach dem auch nach 2031 das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht liegen soll. Sie moniert, dass das nicht im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist und 118 Milliarden Euro zusätzlich kosten würde. 

JU setzt auf "Enkelfähigkeit" der Rentenpolitik

Winkel betonte, dass die Junge Union zum Koalitionsvertrag stehe, obwohl er für die junge Generation bei der Rente nicht gut ausgefallen sei. Man sei aber nicht bereit, darüber hinaus zu gehen. Der JU-Chef betonte, dass Merz immer wieder Bezug auf die "Enkelfähigkeit" seiner Politik genommen habe. Wenn aber nun durch einen Gesetzesentwurf Folgekosten von 118 Milliarden Euro über den Koalitionsvertrag hinaus entstünden, die von der nächsten Generation getragen werden müssten, "dann ist das nicht enkelfähig", sagte Winkel.

Die SPD will am Rentenpaket festhalten. Der Kanzler hat sich noch nicht klar positioniert. Er redet bei dem am Freitagabend beginnenden Deutschlandtag im Freizeitpark Rust in Baden-Württemberg am Samstagvormittag. "In der Sache wird es sicher eine offene Aussprache werden", sagte Winkel zu der anschließenden Debatte. 

Winkel fordert "Entfesselung der Wirtschaft"

Er forderte von der Bundesregierung über die Rente hinaus einen umfangreichen Umbau des Sozialstaats. "Klar ist mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmendaten, dass in dieser Legislatur etwas ganz Grundsätzliches passieren muss", sagte er. "Wir brauchen eine Entfesselung der Wirtschaft." 

Es mache ihm große Sorge, in welchem Umfang in Deutschland die Neuverschuldung zunehme. "Darüber hinaus dürfen wir den Industriestandort nicht lebendig begraben", sagte Winkel. "Deswegen müssen wir wesentliche Teile des Green Deals der EU neu verhandeln. Sonst wandert die Industrie schlicht und ergreifend aus Deutschland ab." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.11.2025
2 min.
Kretschmer: Aktuelle Rentenpolitik vergrößert das Problem
Kretschmer: "Das ist eine berechtigte Kritik von jungen Unionspolitikern." (Archivbild)
Junge Unionspolitiker stellen sich quer: Droht das Rentenpaket im Bundestag zu scheitern? Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sieht die Rentenpolitik der Bundesregierung kritisch.
14.11.2025
2 min.
JU-Chef fordert mehr Durchsetzungsfähigkeit gegenüber SPD
JU-Chef Johannes Winkel will das Rentenpaket der Bundesregierung nicht mittragen.
Wo steht der Kanzler im Streit um das Rentenpaket? Am Samstag könnte er sich bei der Jungen Union dazu äußern. Der JU-Chef fordert bereits vorab mehr Selbstbewusstsein ein.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel